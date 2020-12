2.235 Euro brutto verdienten unselbstständig beschäftigte Arbeiter und Angestellte in Niederösterreich im Jahr 2019. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent bzw. 63 Euro brutto im Vergleich zu 2018. Werden Sozialversicherung, Lohnsteuer und Inflation berücksichtigt, erhöht sich das reale Nettomedianeinkommen um durchschnittlichen 12 Euro pro Monat (0,8 Prozent).

„Das ist ein sehr guter Wert im Vergleich zu den Vorjahren", sagt AK-Präsident Markus Wieser. Dennoch ortet Wieser Handlungsbedarf bei den Löhnen. „Wir brauchen deutlichere Reallohnsteigerungen, um das Geld in die Hände der Menschen zu geben. Sie haben dann mehr Kaufkraft und das geht 1:1 in den Wirtschaftskreislauf ein." Der Staat müsse selbst als einer der größten Investoren auftreten und beispielweise in den Ausbau der Digitalisierung, in Forschung, Infrastruktur und Bauprojekte investieren. Davon profitieren alle, "auch die Gemeinden, die aktuell wegen Corona in eine finanzielle Notlage geraten sind."

NÖ ist branchenmäßig primär Agrarland

In der jährlichen Einkommensanalyse wertet die AK-NÖ auf Basis der Daten der österreichischen Sozialversicherungsträger das Medianeinkommen der Niederösterreicher und ihren Arbeitsort aus. Bundesweit liegt Niederösterreich - schon traditionell - an siebter Stelle vor Tirol (2.231) und Schlusslicht Burgenland (1.984). Spitzenreiter ist Vorarlberg mit 2.470 Euro brutto vor Oberösterreich mit 2.447 Euro brutto Medianeinkommen.

Die Gründe hinter der Platzierung liegen an der Anzahl an Beschäftigungen und am Branchenmix, der in NÖ speziell von landwirtschaftlichen Betrieben, Handel und Kraftfahrzeug-Instandhaltungs-Betrieben dominiert ist. In Vorarlberg und Oberösterreich seien viele große Industrien mit guten Kollektivverträgen angesiedelt. "Das wirke sich auch auf das Medianeinkommen aus. Daher sind wir auch für eine Hebung aller Branchen", sagt Wieser.

Lohnschere: "Frauen müssten noch 79,5 Jahre warten"

Eklatant ist weiterhin die Lohnschere zwischen Männern und Frauen: Männer verdienten mit 2.556 Euro im Jahr 2019 um 31,8 Prozent mehr als Frauen (1.743 Euro brutto). Es sei jedes Jahr dieselbe Situation, sagt Wieser. Die Lohnschere habe sich 2019 zwar um 0,4 Prozent geschlossen, "aber bei dieser Rate müssten Frauen noch 79,5 Jahre warten, um gleich viel zu verdienen wie Männer." Die positive, öffentliche Wahrnehmung und Bekundungen vieler Parteien und Vertreter am Equal-Pay-Day seien wichtig und gut, aber es brauche einen „größeren Schritt“ um diese Differenz schließen zu können.

Rund die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit primär in den Branchen Handel, Tourismus, Gesundheit, Soziales und Gastro. Auch hier sieht Wieser "verstärkten" Handlungsbedarf. Eine Befragung unter 1.800 Frauen ergab, dass 75 Prozent ihre Stunden reduzieren mussten, weil sie keine Kinderbetreuungs-Einrichtungen in NÖ gefunden haben. Viele der Frauen würden ansonsten gerne mehr arbeiten, sagt Wieser.

177.000 NÖ-Beschäftigte an der Armutsgrenze

Die "Working poor" verdienen nur knapp über der Armutsgrenze (1060 Euro). In Niederösterreich waren das im Vorjahr 177.000 unselbstständig Beschäftigte. Nicht nur die Frage der gerechten Verteilung der Arbeit, sondern auch die Zahlung eines "korrekten Lohns" für erbrachte Arbeitsleistung für alle Arbeitnehmer sei wichtig. "Die Produktionszuwächse der vergangenen Jahre müssen abgegolten werden, um den Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern", fordert Wieser.

Medianeinkommen im NÖ-Viertel-Vergleich

Das Mostviertel war die Region mit dem höchsten Einkommensniveau, vor dem Industrieviertel und dem Zentralraum. Schlusslicht hinter dem Waldviertel war das Weinviertel mit 11,0 Prozent unter dem NÖ-Schnitt.

Bei den Bezirksrankings liegt Amstetten seit Jahren mit 2.518 Euro an der Spitze, gefolgt von St. Pölten-Stadt (2.368) und Waidhofen/Ybbs (2.363). Der Bezirk mit dem niedrigsten Medianeinkommen war abermals Krems-Land mit einem Einkommensniveau von 1.736 Euro.

Links