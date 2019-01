Die AK-Wahl findet von 20. März bis 2. April in Niederösterreich statt. Sie ist eine reine Listenwahl, weshalb keine Vorzugsstimmen vergeben werden können. Rund die Hälfte aller Wahlberechtigten wählen im Betrieb zwischen 20. März und 2. April, die andere Hälfte aller Wahlberechtigten wählen per Brief bereits ab Anfang März. Ob man per Brief oder im Betrieb wählt, erfährt man von der AK per Post Ende Jänner und noch einmal Ende Februar.