Arbeitnehmerveranlagung: Senioren helfen Senioren

Morgen, Dienstag 14. März und übermorgen, am 15. März finden die ersten beiden Aktionstage in Neunkirchen statt. Der Landesobmann der Senioren, Herbert Nowohradsky erklärt: „Viele würden ohne unsere Hilfestellung gar keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen und so um ihre zu viel bezahlten Steuern umfallen“. Deswegen sei die Aktion, die nun schon ihre 14. Saison geht für ihn so wichtig: „Denn nur so kann man gewährleisten, dass auch jene Mitglieder, die in bürokratischen Angelegenheiten nicht so trittsicher sind, zu dem Geld kommen, das ihnen zusteht.“

Ehemalige Finanzbeamte und Steuerprofis helfen ehrenamtlich

Herbert Nowohradsky denkt, dass die Aktion so erfolgreich ist „weil wir mit Beratern aus unseren eigenen Reihen der Mitglieder der NÖs Senioren diese Aktionstage durchführen können. Es sind ehemalige Finanzbeamte oder Personen, die in ihren früheren Berufen mit Steuererklärungen zu tun hatten und nun unentgeltlich den Mitgliedern helfen“. Nach dem Motto „Senioren helfen Senioren“ würden jedes Jahr rund eine halbe Million Euro für Niederösterreichs Seniorinnen und Senioren zurück geholt werden.

Alle Infos und die weiteren Termine findet man hier:

https://noe-senioren.at/arbeitnehmerveranlagung/

Oder unter der Telefonnummer 02742/9020-4050