Seit Jahren sorgt der Ärztemangel für Gesprächsstoff. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Als Gegenmaßnahme wurde zuletzt die Erhöhung der Studienplätze angekündigt. Doch auch die Arbeitsbedingungen für Kassenärzte wurde schrittweise verbessert, wie man bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) betont. „Die Versorgungssicherheit in Niederösterreich ist gewährleistet – auch auf längere Sicht“, betont Norbert Fidler, Vorsitzender der ÖGK-Landesstelle Niederösterreich: „Wenn wir die besten Ärztinnen und Ärzte als Vertragspartner gewinnen wollen, dann müssen wir ihnen auch die besten Rahmenbedingungen bieten.“

ÖGK-Landesvorsitzender Norbert Fidler: „Wir wollen die besten Ärztinnen und Ärzte als Vertragspartner gewinnen.“ WKO, WKO

Bei der ÖGK ist man auch bemüht, das Bild vom Ärztemangel zu relativieren. Die ÖGK betreut heute 1.853 Vertragsärzte – und damit mehr als jemals zuvor. Unbestritten ist allerdings, dass es mehr und mehr unbesetzte Kassenstellen gibt: Derzeit sind es 34 in der Allgemeinmedizin, 21 im Facharzt-Bereich und 19 in der Zahnmedizin. Am Einkommen liege es nicht, dass diese Stellen nicht besetzt sind, betont Fidler: Das Jahreseinkommen einer Vertragsärztin bzw. eines Vertragsarztes liege bei 160.000 Euro – die Kosten für die Praxis sowie die Sozialversicherungsbeiträge sind da schon abgezogen. Eine Fachärztin bzw. ein Facharzt kommt im Schnitt sogar auf 206.000 Euro.

Im Kampf gegen den Ärztemangel hofft die ÖGK deshalb verstärkt auf alternative Organisationsformen – damit sich Ärztinnen und Ärzte auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren können. Neben der Einzelpraxis sind das in den nächsten Jahren unter anderem:

Gruppenpraxis. Derzeit gibt es 155 Gruppenpraxen in Niederösterreich – um 166 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Der Vorteil ist, dass mehrere Medizinerinnen und Mediziner gemeinsam die Praxisräume und medizinischen Geräte nutzen können, aber auch das Fachpersonal.

Jobsharing. „Für viele Patienten ist es vorrangig, dass sie medizinisch betreut werden – und nicht, dass sie von einer bestimmten Ärztin oder einem bestimmten Arzt behandelt werden“, erklärt Fidler die Idee. Beim Jobsharing teilen sich Ärztinnen und Ärzte die Arbeitszeit, die Planstellen werden einfach geteilt. Für die Ärzte bringt dieses Modell mehr Flexibilität und Freizeit.

Primärversorgungseinheiten. Allgemeinmediziner arbeiten mit anderen Gesundheitsberufen wie diplomierten Pflegekräften, Physiotherapeuten oder Hebammen zusammen – das ist das besonders geförderte Modell der Primärversorgungseinheiten (PVE). Tun sie das unter einem Dach wie derzeit in St. Pölten, Böheimkirchen und Schwechat, heißen sie Primärversorgungszentrum (PVZ). Tun sie das als Kooperation an verschiedenen Standorten wie derzeit im Bezirk Melk, heißen sie Primärversorgungsnetzwerk (PVN). Zwei weitere Einheiten sind derzeit in Planung – eines in Kirchberg/Wechsel, eines in Purgstall. Die Stellengespräche mit der Ärztekammer sind noch im März geplant. Von den an sich bis Ende 2021 zwischen Bund, Land und ÖGK vereinbarten 14 PVE ist Niederösterreich allerdings noch weit entfernt.

Landarztgarantie. Wohnortnahe medizinische Versorgung beispielsweise in Kooperation mit einem Spital in Form von dislozierten Ambulanzen soll die Landarztgarantie gewährleisten. Voraussetzung dafür ist das konkrete Interesse von Gemeinden. Aktuell beantragt haben dieses Modell erst zwei Gemeinden: die 6.300-Einwohner-Stadt Laa/Thaya sowie die 2.800-Einwohner-Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde.

Aufgewertete Spitalsambulanzen. Nicht nur in kleineren Städten, sondern auch in bevölkerungsreichen fehlt es derzeit besonders an Kinderärzten. In Mödling ist jetzt ein Pilotprojekt geplant: Die ÖGK wird von der Landesgesundheitsagentur zusätzliche Leistungen in der Ambulanz des LK Mödling einkaufen. Die Kinderabteilung des Krankenhauses übernimmt somit auch die extramurale Stelle, die seit 2017 vakant ist. Ein ähnliches Modell wird gegenwärtig auch für St. Pölten verhandelt.