Wesentliches Merkmal dieser Radschnellwege ist die bauliche Trennung vom übrigen Straßenteil, außerdem sollen die Radschnellwege auch breiter als herkömmliche Radwege sein. Das Land NÖ wird hierfür ein Förderregime auf die Beine stellen, dass „mehrere Millionen Euro“ umfassen wird. Ein genaues Budget wird erst erarbeitet. „Wir erwarten uns aber auch von Seiten des Bundes entsprechende Förderungen“, betonte der für Verkehr zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) heute Vormittag vor Journalisten.

Anita Kiefer Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko und Petra Schön, Regionalstellenleiterin des Klimabündnis Niederösterreich, präsentierten die Ergebnisse des Expertenforums Mobilität.

Wo genau das 200 Kilometer umfassende Radschnellwegenetz errichtet werden soll, ist noch offen. Das Land NÖ hat Regionen mit Potenzial dafür bereits definiert – etwa im Süden Wiens und auch in der Region um Schrems, allerdings stehen konkrete Verhandlungen mit den Gemeinden noch aus. Das Land NÖ arbeitet jetzt an einer Förderrichtlinie, die Regelungen zur Aufteilung der Finanzierungs- und Erhaltungskosten dieser Radwege festlegt. Details dazu sollen rund um Ostern feststehen.

Sieben Maßnahmen wurden erarbeitet

Die Errichtung von Radschnellwegen ist eine von sieben Maßnahmen, die im Zuge des gestern abgehaltenen zweiten Expertenforums Mobilität unter Beteiligung etwa des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), des ÖAMTC und weiteren Expertinnen und Experten abgehalten wurde. Weitere Maßnahmen sind etwa eine Infokampagne zur Bewusstseinsbildung und der Ausbau der Bikesharing-Angebote. Aktuell stehen in Niederösterreich via nextbike 900 Leihräder zur Verfügung, die 2019 65.000 Mal genutzt wurden. Weiterer Teil dieses Maßnahmenkatalogs: Die Förderung des Ausbaus von „multimodalen Knotenpunkten“ wie Bahnhöfen durch das Land NÖ ist künftig an die Voraussetzung geknüpft, dass ein Mobilitätskonzept erstellt wird, das aktive Mobilität mit einbinden. Ein solches Mobilitätskonzept soll laut Landesrat Schleritzko den Umkreis eines Bahnhofs von mehreren Kilometern mitbedenken und beispielsweise ausreichende Beleuchtung von Rad- und Fußwegen zum und genügend Abstellplätze für Räder am Bahnhof beinhalten.

Ziel: Verdoppelung der aktiven Mobilität

Großes Ziel hinter dieser Mobilitätsoffensive für die sogenannte aktive Mobilität, also die Erhöhung von via Rad und zu Fuß zurückgelegten Wegen, ist eine Verdoppelung: Aktuell werden 22 Prozent der Wege in Niederösterreich mit Rad oder zu Fuß zurückgelegt, in zehn Jahren sollen es 44 Prozent sein. "Der Verkehr ist der größte Problembereich im Klimaschutz", betonte auch Petra Schön, Regionalstellenleiterin des Klimabündnis Niederösterreich, die Notwendigkeit der erarbeiteten Maßnahmen.