Seit Monaten wird vor einem bevorstehenden Lehrermangel gewarnt: Fast die Hälfte der österreichischen Lehrer ist über 50 Jahre alt und tritt in den nächsten Jahren die Pension an. Zusätzlich kam es im Sommer 2018 durch die neue Lehrer-Ausbildung zu einer besonders niedrigen Abschlussquote (240 statt 1.400 in der Volksschule).

Bildungsminister Heinz Faßmann sieht das Schulwesen für die große Pensionierungswelle von Lehrern gewappnet. | Haiderer

Nun lässt das Bildungsministerium mit aktuellen Prognosen aufhorchen, die besagen, dass „es keinen Lehrermangel gibt“. „Stärkere Pensionierungsjahre stehen uns bevor, das ist nicht zu leugnen, aber das ist per se noch kein Problem bzw. keine nationale Notlage“, betont ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann.

"Aufatmen nicht für alle Schulen und Fächer"

Voraussichtlich werden die zukünftigen Absolventen die Pensionierungen abdecken können. Konkret am Beispiel des Jahres 2020: Im Entwicklungsverband Wien/Niederösterreich werden insgesamt 1.450 Lehrer in Pension gehen. Im selben Jahr werden rund 1.800 Lehramtsstudium-Absolventen für Wien bzw. Niederösterreich zur Verfügung stehen.

Dieses vorsichtige Aufatmen gilt jedoch nicht für alle Schulen und Fächer: In ländlichen Regionen, wie zum Beispiel dem nördlichen Waldviertel, und einzelne Fächer, wie Physik, ist die Lehrerbesetzung schon jetzt eine Herausforderung.

Mit diversen Maßnahmen bemüht sich das Bildungsministerium entgegenzusteuern: höhere Einstiegsgehälter, Erleichterungen für Quereinsteiger in den Eintritt in den pädagogischen Beruf und Möglichkeiten, als Lehrer innerhalb des Schulwesens in unterschiedlichen Bereichen oder Bildungstypen tätig zu sein sollen die Attraktivität des Lehrerberufs erhöhen.