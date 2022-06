FPÖ thematisiert im Landtag weiter die Teuerung

Werbung

Die FPÖ stellt die Aktuelle Stunde am Mittwoch unter den Titel „Sofort handeln! Teuerung stoppen – Wohlstand sichern“. Mittlerweile handelt es sich um die dritte Aktuelle Stunde der Partei zu diesem Thema, da „bis heute nichts passiert“, wie Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer am Montag kritisierte. In den letzten neun Monaten hätten die Freiheitlichen vierzehn Anträge gegen die Teuerungen eingebracht, alle seien abgelehnt worden. Nun fordert Landbauer einmal mehr etwa einen Spritpreisdeckel von 1,20 Euro. Zusätzlich solle die CO2-Bepreisung gestrichen, die Familienbeihilfe erhöht, die Lohnnebenkosten gesenkt und die kalte Progression beendet werden.

Landbauer mit Kritik an der ÖVP

Landbauer sparte auch nicht mit Kritik an der niederösterreichischen ÖVP sowie an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Es ist eine Schande, wie die ÖVP Niederösterreich mit den Landesleuten umgeht. Es gibt keine einzige Maßnahme und keinen einzigen Vorschlag der Partei gegen die Teuerungen. Im Dirndl durchs Land touren und Schönwetterpolitik zu betreiben, ist zu wenig“, so Landbauer. FPÖ erwartet sich „eine spürbare Entlastung. Die ÖVP muss vom Reden ins Tun kommen“. Täglich würden die Menschen beim Einkaufen, an der Zapfsäule und bei den Strom- und Energiekosten zu spüren bekommen, die ÖVP schaue dabei jedoch nur zu.