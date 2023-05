LK NÖ sieht neue Erkenntnisse zum Einfluss von Methan auf Klimawandel

Die bisherige Berechnungsmethode des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) von Methan werde in Frage gestellt, betonte Schmuckenschlager in einer Aussendung. Dies habe Auswirkungen auf die Bewertung der österreichischen Viehwirtschaft und die Einschätzung ihrer klimatischen Auswirkungen. Der Präsident will nun in einer schriftlichen Anfrage an Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) um Klarstellung ersuchen.

Die IPCC-Autoren würden die Verwendung des globalen Temperaturänderungspotenzials (GTP) als die bessere Methode zur Berechnung des Einflusses von Methan im Verhältnis von Kohlendioxid auf das Klima erachten. Der Präsident der LK NÖ: "Im Grunde geht es dabei um die Frage, welchen Einfluss das bei Rindern entstehende Methan im Vergleich zu Kohlendioxid auf die Klimaerwärmung hat." Die Antwort des Berichts laute: eine deutlich geringere als bisher angenommen. Nach der alten GWP-Methode ergebe sich ein Wert von 34 für Methan, bei GTP hingegen von elf. Die neuen Erkenntnisse müssten "in unsere Programme für den Klimaschutz einfließen", sagte Schmuckenschlager.