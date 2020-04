Die Coronakrise wird zu einer Finanzkrise der Gemeinden und Städte. Nur ein „Rettungsschirm“ für Kommunen könne den Finanzkollaps verhindern. Mit diesem Aufschrei wandten sich Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Städtebund-Vorsitzender Matthias Stadler vor zwei Wochen an die Öffentlichkeit – und die Bundesregierung. Seither ist nichts passiert. „Wir haben noch nicht einmal die Zusage, dass es Gespräche geben wird“, ärgert sich Stadler.

Ohne Geld vom Bund werden manche Gemeinden bald zahlungsunfähig sein. Denn bereits im Mai werden die Bundesertragsanteile um 15 Prozent geringer ausfallen, für Juni ist ein noch satteres Minus zu erwarten. Dazu kommen geringere Kommunalsteuer-Einnahmen durch Kurzarbeit und weniger Arbeitsplätze sowie steigende Sozial-Ausgaben.

Verschärft wird die Situation dadurch, dass Gemeinden ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken dürfen – auch wenn sie in Bereichen arbeiten, die zu oder nur eingeschränkt offen sind. Insgesamt werden den Kommunen durch die Corona-Krise an die zwei Milliarden Euro fehlen. „All diese Parameter würden bei jedem Unternehmen, aber auch bei jeder Familie die Alarmglocken läuten lassen“, betont Riedl.

Gemeinden und Städte sind größte Investoren

Kommt vom Bund kein Geld, müssten die Gemeinderäte noch vor dem Sommer Sparpakete beschließen, kündigt Stadler an: „Wir haben gesetzliche Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Wir brauchen eine Perspektive, wie das gelingen kann.“

Kurzfristig gespart werden könne nur im Bereich der Investitionen. Das trifft dann vor allem die lokalen Betriebe vor Ort, die durch die Corona-Krise ohnehin schwer gebeutelt sind. Insgesamt investieren die Gemeinden und Städte etwa 2,7 Milliarden Euro pro Jahr, rechnet Riedl vor: „Wenn das wegbricht, wird man mit den derzeitigen Kurzarbeitsregeln nicht auskommen.“ Sinnvoller wäre es aber, das Geld in Konjunkturpakete zu stecken statt in eine verlängerte Kurzarbeitsunterstützung.