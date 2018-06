„Das könnte gefährlich werden.“ Der Vorstandschef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, ist alarmiert. Es geht um den sich zuspitzenden Konflikt zwischen Bundesregierung und Gewerkschaftern um die Fusion der neun Gebietskrankenkassen und die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Er sieht bereits „Riesenerfolge“ für die Sozialversicherung gegenüber den ursprünglichen Ankündigungen der Regierung. Aber, so betont Biach im Gespräch mit den „Niederösterreichischen Nachrichten“: „Der Ton gefällt mir nicht ganz.“

Biach will versuchen, „Emotionen herauszunehmen“

Seine Mahnung richtet sich dabei an beide Seiten, Arbeitnehmervertreter, aber auch ÖVP-FPÖ-Koalition. Der Sozialversicherungschef wendet sich gegen „Gorilla-Brust-Getrommel-Sprüche“, aber auch dagegen, dass die Regierung sage, „sollen sie streiken“. Beides zusammen halte er für „gefährlich“. Biachs Konsequenz: „Deswegen versuche ich, die Emotionen herauszunehmen.“ Er nahm damit Bezug, dass die Gewerkschaft bereits unverhohlen mit Kampfmaßnahmen gedroht hat. Gleichzeitig ist von Regierungsseite von Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts beteuert worden, man fürchte auch Streiks nicht. Biach hat schon vor Wochen im ORF-Radio erklärt, er wolle Streiks vermeiden.

In der Sache selbst ortet Biach nach Vorlage der Eckpunkte der Bundesregierung in der Vorwoche für eine Reform der Sozialversicherungen durch Fusion der neun Gebietskrankenkassen und weiteren Zusammenlegungen der Gewerbetreibenden und Bauern zu einer Anstalt für Selbstständige sowie der Bundesbeamten und Eisenbahner zu einer Kasse Fortschritte. Aus der Sicht der Sozialversicherung nennt er im NÖN-Gespräch fünf Punkte als „Erfolge“ oder sogar „Riesenerfolge“ gegenüber den ursprünglichen Ankündigungen von Regierungsseite.

Sozialversicherungschef sieht fünf Erfolge seit Beginn der Debatte

Erstens sei die Selbstverwaltung der Sozialversicherungen durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter nun sichergestellt worden. Zweitens sei fixiert worden, dass die Einhebung der Beiträge bei den Kassen bleibe. Drittens gebe es ein grundsätzliches Bekenntnis zur AUVA, auch wenn diese bis 31. August 2018 Sparvorschläge vorlegen müsse. Viertens würden die Regierungspläne eine Übergangsfrist bis 2023 und teilweise darüber hinaus vorsehen. Fünftes, so zählt Biach auf, würden die Sozialpartner bei der Umsetzung eingebunden. „Das alles war zuerst überhaupt nicht der Fall“, hebt er hervor.

Dennoch sind für den Sozialversicherungschef bei einer Reform noch weitere, wichtige Punkte ungeklärt. Biach gibt sich vor allem nicht damit zufrieden, dass die Krankenkassen die Beiträge auch nach der Reform einheben werden. Er stellt sich gegen das Vorhaben der Bundesregierung, dass die Prüfung der Einnahmen künftig durch die Finanz erfolgen soll. „Das wird nicht halten“, warnt er die Bundesregierung. Denn auch dies sei Teil des verfassungsrechtlich verankerten Prinzips der Selbstverwaltung. Das habe sich der Hauptverband durch ein Gutachten des Salzburger Verfassungsexperten Walter Berka bestätigen lassen. Biachs daraus abgeleitete Forderung: „Wenn, dann muss das schon eine gemeinsame Behörde sein.“ Die Kassen müssten also zumindest gemeinsam mit der Finanz die Einnahmen prüfen.

Sorge wegen unterschiedlicher Prüfaufgaben für Kassen und Finanz

Der Grund, warum der Sozialversicherungschef das nachträglich bei ÖVP und SPÖ bis zur Vorlage des für Juli vorgesehenen Gesetzesentwurfes zur Kassenreform erreichen will, ist, dass Krankenkassen und Finanz unterschiedliche Prüfaufgaben haben. Von Seiten der Finanz wird nur geprüft, ob die eingezahlten Beiträge für ein bestimmtes Einkommen stimmen. Die Sozialversicherung nimmt hingegen auch unter die Lupe, ob ein Versicherter nicht auch mehr Lohn für seine Tätigkeit vom Arbeitgeber erhalten müsste. Damit kommt man auch Firmen auf die Schliche, die Lohndumping oder Sozialbetrug betreiben. So werde beispielsweise auch geschaut, was einem Beschäftigten tatsächlich an Gehalt zusteht.

Biach will bei drei Punkten noch Änderungen erreichen

Für einen betroffenen Arbeitnehmer könne das Jahre später, wenn er eine Pension erhält, einen ganz entscheidenden Unterschied ausmachen. Denn höhere Beitragszahlungen wirken sich letztlich auch in Form einer höheren Pension aus. Wobei Biach zur dieser Prüfthematik ausdrücklich anmerkt: „Nicht dass ich der Finanz etwas unterstelle.“

Man werde diesen Punkt der Einnahmenprüfung bei Gesprächen mit der Regierung jedenfalls vorbringen. Gleiches gilt weiters für die Aufgaben und Kompetenzen der von der Regierung geplanten Bundesgesundheitskasse und der Landesstellen statt der neuen Gebietskrankenkassen. Der dritte offene Punkt betrifft die Zusammensetzung der Gremien mit Dienstgeber- und Dienstnehmervertretern.