Positive Effekte für Niederösterreichs Kommunen erwartet sich Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl von der türkis-grünen Regierung. Auf den 326 Seiten Regierungsprogramm, die Wieder-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Neo-Vizekanzler Werner Kogler in der Vorwoche präsentierten, sei die Handschrift der Gemeinden klar erkennbar. "Unsere Expertise wurde gehört und wir haben uns inhaltlich eingebracht", freut sich Riedl, der selbst in der Gruppe "Staat, Gesellschaft und Transparenz" am Programm von ÖVP und Grünen mitverhandelte.

Freude über geplanten Glasfaser- und Öffi-Ausbau

Der Gemeindebund-Präsident erhofft sich von den türkis-grünen Vorhaben vor allem konkrete Maßnahmen zur Stärkung peripherer Regionen. "Zu begrüßen ist die Weiterentwicklung des Masterplans 'Ländlicher Raum', schließlich leben drei Viertel der Bevölkerung Österreichs in ländlichen Regionen", meint Riedl. Als positiv hebt er den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Ortskerne hervor. Im Regierungsprogramm ist der Punkt "Breitbandstrategie 2030 weiterentwickeln

und Glasfaserausbau vorantreiben" enthalten. Das ist eine langjährige Forderung des Gemeindebunds. Begrüßenswert sei auch das Ziel, bis 2030 für eine flächendeckende Versorgung mit festen und mobilen Gigabit-Anschlüssen zu sorgen, um die digitale Kluft zwischen Stadt und Land zu vermeiden.

Ein wesentlicher Punkt ist im Regierungsprogramm auch der Öffi-Ausbau - sowohl in Ballungsräumen als auch in ländlichen Gebieten. "Auch das stellt eine Stärkung des ländlichen Raums dar. Bis jetzt wurde der öffentliche Verkehr verstärkt entlang der Hauptachsen ausgebaut. Der ländliche Raum ist auf der Strecke geblieben", meint Riedl.

Thema war in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung auf dem Land. Maßnahmen dazu finden sich im Regierungsprogramm wieder. Die Forderung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der ÖVP Niederösterreich nach mehr Medizinstudienplätzen ist im türkis-grünen Regierungsprogramm ebenfalls enthalten: Die Zahl der Studienplätze wird „kontinuierlich erhöht“, heißt es dort. Kommen sollen auch der Facharzt für Allgemeinmedizin sowie das Landarzt-Stipendium mit der verbundenen Verpflichtung, nach dem Medizinstudium eine gewisse Zeit in Österreich zu arbeiten.

Riedl vermisst Infos zur Finanzierung der Pflege

Ein wichtiges Anliegen sei den Gemeinden auch die Pflege. "Es ist durchaus zu begrüßen, dass im Bereich der Pflege das Hauptaugenmerk auf die Pflege in den eigenen vier Wänden gelegt wird, die pflegenden Angehörigen entlastet werden und ein Ausbau an Pflegekräften forciert werden soll. Da entspricht nicht nur den Wünschen der Bevölkerung, sondern ist auch die vernünftigste und effizienteste Lösung", ist Riedl überzeugt. Ein Punkt fehlt dem Gemeindebund-Präsidenten auf den 326 Seiten voll Plänen und Vorhaben aber: "Völlig offen sind die Fragen der Finanzierung der neuen Pflegeversicherung, vor allem wenn es um die Finanzierungsanteile von Bund, Ländern, Gemeinden aber auch der betroffenen Privatpersonen geht", kritisiert er.

Gemeinden als Vorbilder im Klimaschutz

Begrüßenswert ist es für den Gemeindebund-Präsidenten hingegen auch, dass "die Verhandler die Zeichen der Zeit erkannt haben und dem Klimaschutz mit zentralen Maßnahmen eine wichtige Bedeutung im Regierungsprogramm beimessen. Dort heißt es, dass Österreich bis 2040 klimaneutral werden soll. Schon zehn Jahre zuvor, nämlich 2030, sollen 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energieformen stammen. "Wie wichtig der Schutz des Klimas ist, zeigen die Gemeinden laut Riedl bereits seit Jahrzehnten vor: "Sie sind Multiplikatoren, Vorbilder, Trendsetter und Umsetzer", ist der Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln) überzeugt. Beispiele dafür seien die Umstellung auf LED-Lampen, PV-Anlagen, E-Tankstellen oder Windparkanlagen.

Gemeinden sind nicht mehr für Stützpersonal zuständig

Eine Erleichterung für Kommunen erhofft sich Riedl auch im Bereich der Bildung: "Das Regierungsprogramm stellt deutlich klar, was wir seitens des Gemeindebundes seit Jahren fordern: Das Stützpersonal in Schulen (Schulpsychologen, administrative Kräfte, Schulsozialarbeiter) soll künftig bei den Bildungsdirektionen oder einer Bildungsagentur des Bundes angesiedelt werden. Die Gemeinden als Schulerhalter sind dafür nicht zuständig", zeigt sich Riedl erleichtert.

Mit dem leichtfertigen Verteilen von Vorschusslorbeeren hält sich Riedl aber zurück: "Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen muss man sich bei gegebener Zeit anschauen. Natürlich werden wir die Vorhaben auch an den Taten messen und zu gegebener Zeit bewerten", meint der Gemeindebund-Präsident.