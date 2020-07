Das "Kuh-Urteil" hat die Almbewirtschafter hart getroffen. Nach dem tragischen Unfall, bei dem 2014 eine deutsche Urlauberin nach einer Kuhattacke in Tirol verstarb, wurde dem Almbesitzer eine Teilschuld zugesprochen.

Auch wenn mittlerweile eine Gesetzesänderung erfolgte, die Almbesuchern eine Eigenverantwortung überträgt, und auch die Versicherungen nachrüsteten - die heimischen Almbauern wünschen sich noch mehr Maßnahmen. Das oberste Ziel sei, solche Unfälle und Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

BMLRT/Lendl Almengipfel mit ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger und Vertretern aus der Almwirtschaft sowie aus dem Tourismus

Deshalb wurden beim Almen-Gipfel über diverse Themen, vom si­che­ren Um­gang mit Wei­de­vieh bis hin zur Ver­ant­wor­tung von Land- und Hüt­ten­wir­ten, diskutiert. Die fehlende Information bei Almbesuchern, die Mitnahme von Hunden auf Wanderrouten, und das Mountainbiken auf Almen kristallisierten sich als Hauptproblempunkte heraus.

Die Diskussionspartner waren WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, Gerald Dunkel-Schwarzenberger (Präsident des Verbandes Alpiner Vereine Österreich), Erich Schwärzler (Bundesobmann der Almwirtschaft Österreich), Josef Obweger (Obmann Kärntner Almwirtschaftsverein), Josef Lanzinger Obmann (Tiroler Almwirtschaftsverein), Erwin Gruber (Almenland) und Thomas Wirnsberger (Toursimsusverband Großarl „Tal der Almen“).

Fehlendes Bewusstsein

Gerade jetzt in der Corona-Krise würden die Almen einen regelrechten Ansturm erleben. Der allgemeine Trend zum Wandern, habe sich nun noch verstärkt und nehme weiter zu. "Was leider oft vergessen wird: Almen sind vor allem Wirtschaftsraum von Almbäuerinnen und Almbauern. Und Lebensraum für Weidetiere. Unser Ziel ist ein gutes Miteinander auf unseren Almen. Umso wichtiger ist ein konstruktiver Dialog und eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Tourismus und der Almwirtschaft“, erklärte Ministerin Köstinger.

Viele Wanderer - Gäste wie Einheimische - würden sich nicht an die klaren Verhaltensregeln für Almen halten. Man müsse dieselben daher noch wirksamer publizieren, erklärte Erich Schwärzler, der selbst aktiver Almbauer ist. Er bezeichnete die Almen als "Seelenschutzgebiet", die keine Streichelzoos seien.

Es fehle vielfach das Bewusstsein dafür, dass Kühe - vor allem in der Mutterkuhhaltung - gestresst werden, wenn ihnen etwa Hunde zu nahe kommen. Die Weidetiere wollen sich vor einer vermeintlichen Gefahr schützen, was zur Aggressivität führen kann, erklärte etwa Josef Obweger, der Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereines. Ähnlich verhalte es sich mit Mountainbikern. "Wanderwege sind zum Wandern da, aber nicht zum Mountainbiken", fasste Schwärzler zusammen.

"Informations-Offensive" kommt

Auch die jüngste „TikTok Challenge“, bei der Nutzer bewusst Kühe erschreckt haben oder Eltern ihre Kinder auf Kühe zum Reiten setzen, wurde diskutiert. „Dieses Verhalten ist grob fahrlässig" betonten alle Beteiligten des Alm-Gipfels, die Verhaltensregeln auf den Almen müssten unbedingt eingehalten werden.

Als Ergebnis des Gipfels wurde daher eine "Informations-Offensive" angekündigt. Gemeinsam mit den Touristikern sollen künftige Almbesucher noch besser über das richtige Verhalten in der Nähe von weidenden Tieren und in der Natur aufgeklärt werden. Es brauche das Miteinander des Tourismus und der Almbauern, der Ausfall von einer der beiden Branchen hätte massive Auswirkungen auf den jeweils anderen, herrschte beim Gipfel Einigkeit.

Nach Schätzungen des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit aus dem Vorjahr sind jährlich rund 10 Millionen. Menschen im Gebirge unterwegs, davon alleine knapp 2,5 Millionen Wanderer. "Gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis für einander müssen im Vordergrund stehen. Die Verhaltensregeln auf Almen und Weiden leisten einen wichtigen Beitrag, damit dies auch in Zukunft so bleibt", betonte auch Gerald Dunkel-Schwarzberger.

Rückendeckung aus Niederösterreich

Die Bewirtschaftung der österreichischen Almen bilde die Grundlage für eine einzigartige Symbiose zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Es brauche daher einen Dialog auf Augenhöhe, der Druck werde nämlich größer, die Besucherzahlen steigen stetig an. Umso wichtiger sei: "Wer auf Almen geht, muss wissen, er ist Gast", fasste Schwärzler bei der abschließenden Pressekonferenz zusammen.

Auch in Niederösterreich wird die Initiative zu noch mehr Aufklärung begrüßt. ÖVP-Landesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont: „Unsere Almen sind kein Freilichtmuseum. Sie sind Arbeitsplatz der Bäuerinnen und Bauern und Lebensraum für Tiere. Hier werden die besten Lebensmittel produziert und hart gearbeitet. Das ist der Gesellschaft aber immer weniger bewusst. Es braucht daher mehr Eigenverantwortung, Hausverstand und Achtsamkeit, wenn man sich in der freien Natur bewegt. Das fängt bei der Vermüllung an und geht natürlich bis zum richtigen Umgang mit Tieren auf den Almen.“