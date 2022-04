Opposition will Proporzsystem in NÖ abschaffen

Werbung

Ursprünglich war es als Stabilitätsfaktor gedacht, um einen Bürgerkrieg wie im Jahr 1934 zu verhindern: das Proporzsystem. Es ist ein Regierungssystem, bei dem alle Parteien ab einer gewissen Stärke in der Landesregierung vertreten sind.

Was auch in den Jahren als Österreich aus den Ruinen des Weltkrieges wieder auferstand, „gut, richtig und wichtig war, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem rein der Machterhaltung und dem Versorgen von Freunden und Parteigängern dienenden Instrument des Austro-Filzes entwickelt,“ sagt Grüne-NÖ-Landessprecherin Helga Krismer. Den Proporz-Regelungen folgend sitzen neben der ÖVP derzeit auch SPÖ und FPÖ in der Landesregierung – und somit auch in den ebenfalls nach Proporz besetzten Leitungsgremien der meisten landesnahen und landeseigenen Unternehmen.

"Mauscheln, kuscheln und sich richten"

Die Grünen NÖ fordern erneut im NÖ-Landtag die Abschaffung des Proporz, der in der NÖ-Landesverfassung verankert ist. "Mauscheln, kuscheln und es sich untereinander richten - auf Kosten von Transparenz und Kontrolle. Also all dem, was Demokratie ausmacht: das ist Proporz“, heißt es von Grüne NÖ-Landessprecherin Helga Krismer in einer Presseaussendung.

Proporz lähme die Demokratie und verhindere Transparenz und Kontrolle, kritisiert Krismer. Oppositions- und Kontrollparteien seien in dem System nicht nur unglaubwürdig, "sondern so nahe an den Futtertrögen der Macht, dass sie weder willens noch fähig sind, unsauberen Vorgängen einen Riegel vorzuschieben,“ kritisiert die Grünen-Chefin.

Mehr Klarheit und Transparenz ohne Proporz-System

Ohne Proporz hingegen wären die Aufgaben klar: "Die ÖVP hat die absolute Mandatsmehrheit – und stellt somit die Regierung. Alle anderen sind Opposition: Aufgaben, Rollen und auch Verantwortung sind dann klar verteilt.“ Als ein Beispiel dafür nennt Krismer die landeseigene Wirtschaftsagentur ecoplus: "Dort sitzen genau jene Abgeordneten (Reinhard Hundsmüller, SP, und Udo Landbauer FP, Anm.) im Aufsichtsrat, die in Pressekonferenzen laut die Kontrolle der Usancen ebendieses Unternehmens fordern“, so Krismer.

In Niederösterreich ist der Proporz in der Landesverfassung festgeschrieben – die meisten anderen Bundesländer wie Tirol, Salzburg, Burgenland oder Steiermark haben bereits auf ein Mehrheitssystem umgestellt.