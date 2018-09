Die Neuregelung soll nach der Behandlung im Landtag im Jänner 2019 in Kraft treten. Die Änderungen beinhalten eine Ausweitung der Ausgehzeiten für unter 14-Jährige sowie der Verbote für Alkohol und Tabakwaren von 16 auf 18 Jahre.

Durch die Arbeit in Niederösterreich sei ein entscheidender Grundstein für die österreichweite Harmonisierung der Jugendgesetze geschaffen worden, erklärte Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Es freut mich sehr, dass wir uns österreichweit darauf einigen konnten, das gesetzliche Alter für den Tabakkonsum auf das in ganz Europa übliche Alter von 18 Jahren anheben zu wollen", so Teschl-Hofmeister in einer Aussendung.