Da die Pensionsschere zwischen Frauen und Männern in Niederösterreich noch etwas größer ist als im Österreichschnitt, findet der „Equal Pension Day“, also der Tag an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen bis zum Jahresende, hierzulande schon am Donnerstag, 29. Juli, statt. Das sind drei Tage vor dem bundesweiten Stichtag.

Die durchschnittliche Pension von Frauen in Niederösterreich beträgt 17.176 Euro pro Jahr. Aufgegliedert auf 12 Monate sind das 1.431 Euro brutto. Aber fast drei Viertel der Frauen erwarten eine geringere Pension, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ).

Mehr Geld für Kinderbetreuungszeiten

Um in Zukunft den „Equal Pension Day“ erst im Dezember abhalten zu können, fordert die SPÖ NÖ die Anhebung der Vergütung der Kinderbetreuungszeiten für langjährige Hausfrauen und Mütter von 110 Euro auf zukünftig 160 Euro pro Monat. Frauen, die bereits in Rente sind und Kindererziehungszeiten aufweisen, sollen die 50 Euro Extra-Rente pro Monat auf die normale Rente aufgeschlagen werden.

SPÖ NÖ-Landesfrauenvorsitzender Elvira Schmidt, SPÖ NÖ-Vorsitzender LHStv. Franz Schnabl und PVÖ NÖ-Landespräsident Hannes Bauer zum Equal Pension Day 2021 in Niederösterreich Usercontent, Herbert Käfer

Außerdem könne auch das bereits bekannte Modell „pflegender Angehöriger“ dazu beitragen die Pensionsschere zu schließen, meint die SPÖ. Durch die Anstellung könne ein pflegender Angehöriger nämlich Pensionsbeitragszeiten erwerben. Gefordert wurde aber auch die Aufnahme der Pflegeberufe in die Liste der Schwerarbeitspensionen. Damit könnten Pflegekräfte ihre Pension bereits ab 60 Jahren antreten. „Denn viele können diese schwere Arbeit nicht bis zum Alter von 65 leisten“, so Schnabl.

Problem liegt in der Bewertung

Das grundlegende Problem liege aber in der unterschiedlichen Bewertung von klassischen Männer- und Frauenberufen. Erst wenn die Berufe gleich bewertet werden, werde sich auch die Bezahlung und damit die Pension angleichen, so Hannes Bauer, Landespräsident der Pensionsversicherungsanstalt Niederösterreich.