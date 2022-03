Neun Fraktionen kandidieren bei Ärztekammerwahl in Niederösterreich

Nach 15 Jahren als Präsident wird Christoph Reisner aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren, wir hatten berichtet:

Kammerwahlen Ärztekammer-Präsident Reisner geht nach 15 Jahren

Stimmberechtigt sind laut einer Aussendung von Donnerstag 8.168 Ärztinnen und Ärzte. Sie können ihr Votum persönlich von 9.00 bis 12.00 Uhr in den Räumen der Ärztekammer NÖ in Wien abgeben oder per Briefwahl teilnehmen.

Das vorläufige Resultat werde aller Voraussicht nach am Abend des 2. April vorliegen, teilte die Ärztekammer Niederösterreich mit. Die konstituierende Vollversammlung, in der auch die neue Präsidentin oder der neue Präsident gewählt werden wird, findet am 27. April statt.

Vergeben werden 53 Mandate in den vier Wahlkörpern der Vollversammlung. 31 Sitze entfallen auf die Kurie der angestellten Ärzte (Sektion Turnusärzte sieben Mandate, Sektion der zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Ärzte 24 Mandate) und 22 auf die Kurie der niedergelassenen Ärzte (Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte zehn Mandate, Sektion Fachärzte zwölf Mandate).

Folgende wahlwerbende Gruppen treten an: "Ärzteverband NÖ - Team Dr. Andreas Stippler", "#RELOAD - Hasenhündl/Wiltos/Zeitelberger/Frühwirth" mit Spitzenkandidatin Martina Hasenhündl, "ARGUS - Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Spitalsärzte" unter Führung von Josef Sattler, "Die Niedergelassenen/IGMed/ARGUS/Hausarzt:konkret" mit Max Wudy auf Platz eins, "Die UNABHÄNGIGEN" mit Listenführer Gerrit Loibl sowie erstmals "Plattform Freiwilligkeit" mit Spitzenkandidat Oliver Rückert, "Liste Integrative Medizin (LIM)" mit Jörg Hildebrandt auf dem ersten Platz, "Gemeinsam Zukunft gestalten - Team Martina Dinhobl" und "MFG - Liste Horst Schuller".

Impfkritische Partei MFG tritt bei Ärztekammerwahl in Niederösterreich an

Die Spitzenkandidaten können ihre Positionen bei einer Podiumsdiskussion am 16. März um 19.00 Uhr vorstellen. An der Veranstaltung in der Ärztekammer für Niederösterreich in Wien können Interessierte auch online teilnehmen.

2017 war der "Ärzteverband Niederösterreich - Team Dr. Andreas Stippler" als stimmen- und mandatsstärkste Fraktion hervorgegangen. Die Liste kam auf 19 der 53 Sitze. Zum Präsidenten wurde jedoch Christoph Reisner gewählt, der mit seiner Liste "Die Engagierten - Reisner, Hasenhündl, Laschitz, Unterweger / Wahlärzte, Spitalsärzte, Kassenärzte" mit elf Mandaten Platz zwei erreichte. Fünf der sechs in der Vollversammlung vertretenen Gruppierungen bildeten eine Koalition. Die Wahlbeteiligung betrug 46,96 Prozent.