Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen wollen mehr Frauen in Technik

Die "Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen" weisen auf die Wichtigkeit des FIT-Programms des AMS hin, das vom Verein Hebebühne durchgeführt wird. Landesleiterin BR Doris Berger-Grabner und Landesgeschäftsführerin Dorothea Renner statteten dem Programm in Krems einen Besuch ab, Projektleiterin Barbara Libal und Petra Hiesinger führten sie durch die Räumlichkeiten. Die Zielgruppe des Projekts sind Frauen, die in einem technischen oder handwerklichen Beruf Fuß fassen wollen, diese Bereiche sind derzeit eher männerdominiert.

Punktgenaue Qualifizierung begleitet Frauen dann bis zu einem außerordentlichen Lehrabschluss im technische-handwerklichen Bereich. Die praktische Ausbildung findet in einem Partnerbetrieb statt, dort wird kontinuierliche Betreuung und Lernbegleitung angeboten. In der theoretischen Ausbildung werden je nach Bedarf eine Berufsschule, externe Ausbildungszentren oder ein Kolleg besucht.

„Mir ist es ein großes Anliegen Frauen in ihrer Karrierelaufbahn zu stärken und mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Dafür braucht es entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und oft auch schon ein Umdenken in der Berufswahl", erklärt Grabner.

Kompetenzen in den MINT Disziplinen, das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, seien immer stärker gefragt und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen. In den nächsten Jahren werden über 100.000 neue Jobs im MINT-Bereich entstehen.

Mehr Infos:

FIT-Programm

(https://www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/so-unterstuetzen-wir-ihren-wiedereinstieg/fit-frauen-in-handwerk-und-technik#niederoesterreich)

Punktgenaue Qualifizierung

(https://frauenfuerfrauen.at/unsere_angebote__punktgenaue_qualifizierung.php)