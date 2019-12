Am Vormittag ein Besuch bei einem Bürger, dann eine Baubesprechung wegen des neuen Kindergartens, am Abend noch der Gemeinde-Advent: Der Tag von Stefan Klammer (ÖVP) ist voll. „Es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen“, sagt der jüngste Bürgermeister Niederösterreichs. Mit 25 Jahren ist der Neidlinger (Bezirk St. Pölten) einer, der sich das Amt an der Spitze einer Gemeinde schon früh zutraut. Das ist nicht nur wegen seines jugendlichen Alters bemerkenswert. Die Anforderungen an die Bürgermeister steigen. Und damit wird es nicht leichter, Menschen für das Amt zu begeistern.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in NÖ noch kein Problem, Kandidaten für das Bürgermeister-Amt zu finden. „Es gibt keine Kommune, in der sich niemand findet“, betont eine Sprecherin des Gemeindebunds. Der Präsident des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) Rupert Dworak sieht aber durchaus einen Trend, dass es schwieriger wird, Menschen für das Amt zu gewinnen: „Bei der Gemeinderatswahl wird das dieses Mal besonders deutlich.“

Gemeindebund

Ein Grund für die sinkende Begeisterung für den Bürgermeister-Sessel sind für Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) die „enorm gestiegenen Anforderungen“: „War der Bürgermeister einst hauptsächlich mit der Verwaltung seiner Gemeinde beschäftigt, so ist er heute nicht nur Manager eines Dienstleistungs- und Servicebetriebs, sondern auch Mediator, Problemlöser und Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte“, meint Riedl, der selbst Bürgermeister in Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist.

Diese Wahrnehmung bestätigt auch eine Bürgermeister-Umfrage, die der Gemeindebund mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut Demox durchführte. Dabei stellte sich heraus, dass NÖs Gemeinde-Chefs unter dem zunehmenden Verantwortungsdruck leiden. Sorgen bereiten ihnen in erster Linie die Gemeinde-Finanzen, gefolgt von Themen rund um Infrastruktur, Kinderbetreuung und Raumordnung.

Die Bürgermeister nehmen ihr Amt heute stärker als Belastung wahr – wegen wachsender Bürokratie, Zeitaufwand und der hohen Ansprüche der Bürger. Frauen empfinden das stärker als ihre männlichen Kollegen: 65 Prozent der Bürgermeisterinnen meinten, dass sie durch das Amt im Alltag eine höhere Belastung empfinden. Bei den Männern sind es 55 Prozent.

NÖ hat die meisten Bürgermeisterinnen

Der Blick auf die Statistik zeigt auch, dass Chefinnen in den Amtsstuben immer noch selten sind. Und das, obwohl es mit 178 Frauen in Österreich so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie gibt. NÖ führt das Ranking sogar an. Hier werden 69 der 573 Gemeinden von Frauen geführt – also rund zwölf Prozent.

Österreichweit sind es nur acht Prozent. „Trotzdem bleibt noch Luft nach oben“, betonte Doris Schmidauer, die Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich mit ihrem Mann Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Hofburg lud. Diskutiert wurde dort, wie man mehr Frauen für das Amt begeistern könnte. Der allgemeine Tenor: Es brauche einen gesellschaftlichen Wandel und bessere Rahmenbedingungen etwa zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und dem Bürgermeisterinnen-Job.

Gemeindebund stellt Forderungen an Bund

Forderungen stellt der Gemeindebund aber nicht nur für Frauen. „Um das Amt wieder zu attraktivieren, verlangen wir vom Bund sozialversicherungs- und pensionsrechtliche Zugeständnisse. Bürgermeister müssen auch eine Arbeitslosenversicherung bekommen“, so Riedl.

Für Klammer lohnen sich Verantwortung, Zeit und Arbeit übrigens trotz allem: „Man kann viel bewirken, was man tut, wird in der Kommunalpolitik direkt sichtbar. Bürgermeister zu sein ist eine schöne Aufgabe.“