Dem Amtsgeheimnis geht es an den Kragen. Zumindest ist das der Plan des Informationsfreiheitsgesetzes, das eine Veröffentlichungspflicht und das Recht der Bürger auf Informationen vorsieht. Der türkis-grüne Gesetzesentwurf liegt jetzt zur Stellungnahme auf.

Er sei „gut gemeint, aber im Detail ungeeignet, praxisfern und kostentreibend“, urteilt der Gemeindebund nun in seiner Stellungnahme. Die Gemeinden fürchten zusätzliche Bürokratie durch Doppelgleisigkeiten und juristische Scharmützel infolge unklarer Vorgaben. Und sie fürchten, mit der schwierigen Abwägung zwischen dem Recht auf Information auf der einen Seite und dem Datenschutz auf der anderen alleine gelassen zu werden. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl fasst die Situation so zusammen: „Wir müssen uns die klare Frage stellen: Was ist uns wichtiger? Wollen wir Datenschutz oder wollen wir Informationsfreiheit?“.

Doch was enthält der Gesetzesentwurf im Detail und woran stößt sich der Gemeindebund:

Pro-aktive Veröffentlichungspflicht

Informationen von allgemeinem Interesse müssen künftig pro-aktiv veröffentlicht werden. Darunter fallen auch Gutachten und Studien. Ungeklärt ist die Frage, wo die Grenze zwischen allgemeinem Interesse und spezifischem ist, kritisiert Bernhard Haubenberger, Fachreferent der Abteilung Recht und Internationales des Gemeindebundes: „Studien und Gutachten enthalten geistiges Eigentum, das oft sogar durch Verträge geschützt ist. Eine Veröffentlichung würde einem Vertragsbruch gleichkommen.“ Im Büro von Karoline Edtstadler, der für Verfassung zuständigen Bundesministerin, gibt man zumindest teilweise Entwarnung: Selbstverständlich könne man nach wie vor auch nur Teile von Studien und Gutachten veröffentlichen.

Strengere Informationspflicht für Betriebe mit Gemeinde-Beteiligung

Privatwirtschaftlich agierende Betriebe von Gemeinden (mit über 10.000 Einwohnern) wie Gärtnereibetriebe, Freizeitparks, Wintersportanlagen oder Campingplätze unterlagen bislang nicht der Informations- und Auskunftspflicht. Künftig schon – und das bereits ab einer Beteiligung von 25 Prozent. „Diese Vorgaben führen zu einer klaren Wettbewerbsverzerrung“, betont Haubenberger. Im Ministerium stellt man nun klar: Führt die Veröffentlichung von Daten zu einem Wettbewerbsnachteil, kann sie weiter unterbleiben.

Verschärfte Auskunftspflicht

Bereits jetzt gilt für Behörden eine Auskunftspflicht. Mit dem neuen Gesetz wird diese verschärft – inhaltlich und zeitlich. Künftig muss ein Antrag spätestens nach vier Wochen beantwortet werden – bisher waren es acht Wochen. Der Gemeindebund kritisiert, dass trotz der kürzeren Zeitplans vor Auskunftserteilung intensiver geprüft werden muss, ob das öffentliche Interesse oder etwa der Datenschutz überwiegen. Diese Abwägung gibt es bereits jetzt, betont man im Ministerium. „Was ist, wenn der Betroffene sagt, dass er nicht will, dass die Gemeinde Auskunft erteilt?“, fragt Haubenberger. Unklar ist auch, ob beispielsweise der E-Mail-Verkehr unter die Auskunftspflicht fällt.

Informationsregister

Die Meta-Daten zu allen veröffentlichen Informationen – beispielsweise Kauf-Verträge und Urkunden – werden in einem neuen Informationsregister gespeichert. Haubenberger fürchtet einen „erheblicher Mehraufwand für die Gemeinden, weil keine der bisherigen Datenbanken wegfällt“. Der Vorschlag des Gemeindebundes: Ein einziges bundesweites Informationsregister, in dem alle Informationen gebündelt abgerufen werden können.

Wie geht es jetzt weiter? Im Ministerium prüft man nun die Stellungnahme des Gemeindebundes und will einige Anregungen in das Gesetz einarbeiten. Zugleich betont man, dass viele Fragen auch in den Verordnungen geklärt werden können. Beschlossen soll das Gesetz noch heuer werden, in Kraft tritt es frühestens Mitte 2023.