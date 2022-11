Ermittlungen gegen Landesrat Waldhäusl wurden eingestellt

Werbung

Der Amtsmissbrauch-Prozess in der Causa Drasenhofen endete für FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl im September mit einem Freispruch. In zwei anderen Belangen ermittelte die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen den freiheitlichen Politiker: Dem Waldviertler wurde nach seiner Ankündigung einer "Triage im Asyl-Bereich" neuerlich Amtsmissbrauch vorgeworfen. Ein drittes Mal gab es diesen Vorwurf in Bezug auf eine Unterkunft für Geflüchtete im Bezirk St. Pölten, wo ohne vertragliche Grundlage Zahlungen an den Unterkunft-Betreiber geflossen sein sollen.

Nun wurden die Ermittlungen zu beiden Vorwürfen eingestellt, sagt Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur NÖN.

Der Triage-Sager sei laut Bien eine reine politische Aussage gewesen. Es wurden daraus keine rechtlichen Handlungen abgeleitet. Ukrainische Flüchtlinge seien bei der Versorgung in Niederösterreich also nicht tatsächlich jenen aus Ländern wie Afghanistan oder Syrien vorgezogen worden. Auch beim zweiten Vorwurf habe sich die Verdachtslage nicht bestätigt, sagt Bien. In dem Quartier im Bezirk St. Pölten mussten schneller Geflüchtete untergebracht werden, als ein entsprechender Vertrag aufgesetzt werden konnte. Das sei nachträglich geschehen.

Waldhäusl zeigt sich dadurch bestärkt: "Ich persönlich habe nie etwas anderes erwartet, weil ich mich selbstverständlich an die Gesetze halte. Die Einstellung des Verfahren ist eine Bestätigung für mich, dass ich alles richtig gemacht habe. Und jetzt kann ich mit einer weißen Weste in Richtung Wahl gehen."