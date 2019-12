Hoher Anteil an Bioabfällen im NÖ Restmüll .

Im niederösterreichischen Restmüll mit einer Gesamtmenge von 232.000 Tonnen befinden sich jährlich rund 63.800 Tonnen an Bioabfall. Zudem zeigte eine Analyse, dass 26.400 Tonnen an Kunststoffen, 9.900 Tonnen an Glas oder 6.600 Tonnen an Metallen in Restmüllbehältern entsorgt werden. Die Landespolitik und der Verein "die NÖ Umweltverbände" sehen beim Recycling noch "Potenzial".