Das Bürgermeister-Amt „ist ein beinharter Management-Job“

Der Bürgermeister eröffnet den Kindergarten, zapft das Bierfass an und besucht die Versammlung der Seniorinnen und Senioren: Für viele Bürgerinnen und Bürger sind vor allem diese Tätigkeiten der obersten Gemeindepolitikerinnen und -politiker sichtbar. Neben Repräsentationsterminen und Gemeinderatssitzungen haben die 82 Bürgermeisterinnen und 491 Bürgermeister Niederösterreichs in den vergangenen Jahrzehnten aber noch viele weitere Aufgaben erhalten.

„Wir sind von Verwaltern zu Gestaltern und Managern mit enormer Verantwortung geworden“, sagt Rupert Dworak, Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) und Ortschef von Ternitz (Bezirk Neunkirchen). „Das ist ein beinharter Management-Job“, ergänzt ÖVP-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Bürgermeister in Ardagger (Bezirk Amstetten). Mittlerweile gehört neben Personalführung die strategische Ausrichtung einer Gemeinde zu den Aufgaben eines Bürgermeisters. Vorgaben, die auf höheren politischen Ebenen beschlossen werden, müssen häufig in und von den Kommunen umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister Haftungsverantwortung trägt. Verletzt sich jemand an einem kaputten Zaun auf öffentlichem Grund, kann der Ortschef dafür belangt werden. „Als Bürgermeister ist man außerdem für viele Leute auch der Ansprechpartner bei Problemen aller Art“, sagt Pressl, „man braucht daher Kümmerer-Kompetenz“.

Für den GVV kam die Gehaltserhöhung zur falschen Zeit

Neben einem anderen Job ist all das für viele Kommunalpolitikerinnen und -politiker nicht machbar. Immer mehr üben das Amt daher hauptberuflich aus. ÖVP und FPÖ präsentierten auch deshalb, wie sie betonen, im Mai ein Gemeindepaket. Damit wurden die Gehälter der Ortschefinnen und Ortschefs erhöht. Zudem sollte durch eine Karenz-Regelung und Gehaltsfortzahlung für bis zu sechs Monate nach dem Amtsausscheiden eine soziale Absicherung geschaffen werden.

In anderen Bundesländern verdienen die Bürgermeister mehr

Eine Bürgermeisterin bzw. ein Bürgermeister eines Ortes mit weniger als 1.000 Einwohnern bekommt ab dem nächsten Jahr 3.554 Euro, der einer Stadt mit über 20.000 Bewohnern erhält 9.984 Euro im Monat. Eine eigene Regelung gibt es für die Bürgermeister der vier NÖ-Statutarstädte St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt und Waidhofen an der Ybbs. Ihr Bezug wird vom Gemeinderat selbst festgelegt. Die Spanne, in der er sich bewegen kann, wurde um 10 Prozent erhöht und liegt dann zwischen 65 und 140 Prozent der Bezüge eines Nationalratsabgeordneten. Im Länder-Vergleich befindet sich Niederösterreich damit trotzdem weiter hinter OÖ oder Salzburg, wo Bürgermeister in einem Ort mit bis zu 2.000 Einwohnern 5.120 Euro erhalten. Für Pressl ist daher klar, dass „uns NÖ-Ortschefs künftig noch mehr wert sein müssen“. Dworak hält die Zeit der Teuerung für die falsche, um die Gehälter („wenn auch gerechtfertigt“) anzuheben. „Zigtausende Landsleute leiden derzeit unter der hohen Inflation. Deshalb ist es bei den Menschen nicht gut angekommen, obwohl auch die BürgermeisterInnen nach vielen Jahren eine Erhöhung verdient haben“, erklärt Dworak. Er fordert zudem das Unterscheiden zwischen haupt- und nebenberuflichen Bürgermeistern.

Bessere Rahmenbedingungen sollen beim Rekrutieren neuer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister helfen

Aus Sicht der ÖVP soll es durch die verbesserten Rahmenbedingungen auch wieder leichter werden, Nachwuchs zu finden. Dass das vielerorts herausfordernd ist, liegt laut Dworak auch an dem Bild, das die Politik auf höherer Ebene abgebe. „Die Panne um die Bestellung unseres Parteivorsitzenden schließe ich da nicht aus“, sagt der SPÖler. Pressl will das Positive an der Aufgabe betonen. Er spricht von einem „erfüllenden Job“, in der man viel aktiv gestalten kann.

Dass alleine die Möglichkeit zur Karenz mehr Frauen für das Amt begeistern und den geringen Anteil an weiblichen Bürgermeisterinnen erhöhen werde, glaubt der ÖVP-Politiker nicht. "Dafür setzt die ÖVP auf „Rolemodels“: „Gute Beispiele werden weitere Frauen und Junge für das Amt begeistern“, ist Pressl überzeugt. Die SPÖ setzt auf das gezielte Ansprechen und Fördern von Frauen. Sie hat dafür auch eine eigene Frauenakademie ins Leben gerufen.