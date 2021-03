Die Antwort sei "sehr ernüchternd und wirft Fragen auf". Die Landeshauptfrau sei als Kulturreferentin gefragt worden, sie verstecke sich hinter GmbH des Landes und dem Schlagwort Datenschutz.

Krismer wies darauf hin, dass Novomatic im Jahresbericht 2019 u.a. Sponsoring des Kulturpreises des Landes Niederösterreich, die NÖ Tonkünstler und die Römerstadt Carnuntum angebe. Dass der Glücksspielkonzern "transparenter als Johanna Mikl-Leitner als Kulturreferentin" des Landes sei, "ist eine Zumutung", kritisierte die Grüne. Da sei etwas faul in Niederösterreich hinsichtlich Transparenz. Aufklärung in der Causa könne "anscheinend nur ein umfassendes Prüfen durch den Landesrechnungshof bringen mit dem Thema: Sponsoring und Inserate", so Krismer.