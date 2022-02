Debatte um "Nah sicher"-Aktion: FPÖ und NEOS wollen Aufklärung

Details zur Aktion "Nah sicher", mit der regionale Unternehmer und Wirte vor den Vorhang geholt werden sollen, fordern nun FPÖ und NEOS. Hintergrund ist ein "Ö1"-Bericht, in dem verdeckte Parteienfinanzierung durch Sponsoring von öffentlichen Unternehmen der Aktion mit ihrem Hauptsponsor, der ÖVP, in den Raum gestellt wird. Der frühere Landtagsabgeordnete Walter Naderer wolle dem Verdacht nachgehen. Die ÖVP weist die Vorwürfe zurück.

Die NÖN publiziert im Rahmen einer Kooperation seit vielen Jahren die Gewinner der Aktion auf gekennzeichneten Werbe-Flächen.

Für FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer ist es brisant, dass die Aktion von öffentlichen Unternehmen, die fest in ÖVP-Hand seien, mitfinanziert wird. Dass die Aktion rein formell über den Vertragspartner „Innova Verlag“ läuft, hält er für „Augenauswischerei“

Die NEOS brachten eine Anfrage an die Landeshauptfrau ein, in der sie etwa wissen wollen, ob ähnliche Kampagnen geplant sind und welche Mittel des Landes in die Aktion fließen. In diesem Zusammenhang forderte Neos-Landessprecherin Indra Collini zudem, die Prüfrechte des Rechnungshofs auszuweiten, sodass vollumfänglich in die Bücher der Parteien geblickt werden könne.