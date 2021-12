Corona: Impf- und Testangebot in NÖ auch an den Feiertagen aufrecht

PCR-Gurgeltests können abgegeben werden, zur Verfügung stehen auch Antigentests. Aufgewartet wird in St. Pölten mit einem speziellen Service. Im dortigen Landesimpfzentrum werden am Silvestertag ab 19.00 Uhr Vakzine verabreicht, die Aktion endet zu Neujahr um 1.00 Uhr.

Notruf Niederösterreich verwies auf Anfrage auf rund 10.000 freie Impftermine für den Zeitraum von Freitag bis Sonntag. Insgesamt knapp 2.000 seien bereits gebucht. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) spricht von einer "Impfoffensive über die Feiertage". Besonderes Augenmerk liege auf der Auffrischungsimpfung: "Der Booster ist die wirksamste Maßnahme gegen Omikron."

Geöffnet sind die neun Landesimpfzentren am Heiligen Abend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie zu Silvester und am Neujahrstag grundsätzlich jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr. Möglich sind auch Stiche ohne vorherige Terminvereinbarung. Bei den Öffnungen gibt es wenige Ausnahmen: So werden in Gmünd am Christtag Injektionen generell nur von 9.00 bis 12.00 Uhr verabreicht, der Standort in Horn bleibt geschlossen. Am 1. Jänner betrifft die Schließung Amstetten und erneut Horn. An den Feiertagen nicht unterwegs sind die Impfbusse, in denen allerdings an den restlichen Tagen der Weihnachtszeit an verschiedenen Standorten Immunisierungen durchgeführt werden.

Flächendeckend möglich sind Abholung und Abgabe von PCR-Gurgeltests mittlerweile in niederösterreichischen Spar-Filialen. Abgegeben werden können diese auch an Sonn- und Feiertagen in 13 Spar-Expressfilialen, eine Abholung findet in diesen Fällen zweimal täglich statt. Die Ausrollung dieses Konzepts auf mehrere McDonald's-Niederlassungen ist geplant und soll noch für die Weihnachtstage schlagend werden. "Wir alle wollen schöne Weihnachtsfeiertage mit unseren Familien und engsten Freunden verbringen. Ein negatives Testergebnis ist neben einem vollständigen Impfschutz der beste Schutz und sorgt für zusätzliche Sicherheit", betonte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

PCR- und Antigentestangebote gibt es auch an mehreren Tagen in der stillsten Zeit des Jahres in Apotheken. Hinzu kommen zahlreiche Möglichkeiten für Antigentests in den Gemeinden selbst. Durchgeführt werden PCR-Tests an den Feiertagen von jeweils 7.00 bis 14.00 Uhr etwa auch im Health Center am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha). Für das kostenpflichtige Angebot ist keine Anmeldung erforderlich.