Wenn der Arbeitsplatz auch Betreuungsstätte ist

Hilfe bei der Suche von Babysittern, warmes Essen, das man auch für die Kinder mitnachhause nehmen kann, Spielecken und Betreuungspersonal vor Ort: Einige Betriebe setzen mittlerweile Angebote für Familien. Das steigert, wie Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker meint, ihr Image und hilft ihnen in Zeiten des Fachkräftemangels, wichtige Arbeitskräfte zu halten oder nach der Karenz möglichst flott wieder zurückzubekommen.

Foto: NLK/Filzwieser

Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz gibt es in Niederösterreich aktuell in 50 Gruppen. Angeboten werden Betriebskindergärten für 2,5- bis 6-Jährige sowie Tagesbetreuungseinrichtungen, die auch von Jüngeren und Älteren genutzt werden können.

Insgesamt werden dort 700 Mädchen und Buben betreut, sagt Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und betont, dass das den Vorteil habe, dass die Eltern immer in der Nähe sind. Die Modelle werden vom Land gefördert, heißt es. Für Eltern sind sie in der Regel selbst zu bezahlen. Menschen mit geringem Einkommen können aber um einen Zuschuss ansuchen.

Noch keine Tageseltern in Betrieben

In kleineren Betrieben, in denen es keinen Bedarf für ganze Gruppen gibt, sollen sich nun betriebliche Tageseltern etablieren. Für das neue Angebot der betrieblichen Tageseltern wurden im Landtag Ende 2020 die Weichen gestellt.

Seither dürfen Tageseltern ihren Dienst nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch direkt in Betrieben anbieten. Betreut werden können dort bis zu vier Kinder. Der Betrieb müsse dafür, so Teschl-Hofmeister, nur geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Genutzt wird diese Möglichkeit bisher aber nicht. Es gibt noch keine betrieblichen Tageseltern in Niederösterreich. Die Landesrätin nennt Corona und die geringe Bekanntheit der Möglichkeit als Gründe dafür. Die Wirtschaftskammer will für das Angebot nun die Werbetrommel rühren.

Land will mehr Geld vom Bund für Kinderbetreuung

Vom Bund fordert das Land mehr Geld für Kinderbetreuung. Das sei auch schon zugesagt worden, sagt Teschl-Hofmeister. Ihr geht es neben der Erhöhung der Mittel auch um Flexibilisierung der Förderkriterien. Sie betont, dass die Nachfrage nach Kinderbetreuung am Land anders sei als in Städten.