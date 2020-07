486.000 Familien leben in Niederösterreich. Klar dominierend ist nach wie vor das traditionelle Familien-Modell: Unter die 486.000 Familien fallen 359.000 Ehepaare mit und ohne Kinder, außerdem 70.000 Lebensgemeinschaften - ebenfalls mit und ohne Kinder. Alleinerziehend sind 57.000 Niederösterreicher.

"Familien-Förderung ist für uns ein ganz wichtiger Punkt", betonte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Die beiden wichtigsten Maßnahmen der letzten Jahre waren in diesem Bereich aus seiner Sicht auf Landes-Ebene das blau-gelbe Familienpaket und auf Bundesebene die Einführung des Familienbonus Plus.

Das Land forciert mit seinem Paket den Ausbau der Kleinkinderbetreuung. Vorgesehen war für 2020 ursprünglich die Schaffung von 100 zusätzlichen Betreuungsgruppen für Unter-2,5-jährige – sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum. Dieses Ziel ist allerdings schneller erreicht als ursprünglich gedacht: „86 neue Gruppen sind bereits eröffnet“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon im Jänner. Das ursprüngliche Ziel wurde daher verdoppelt: Bis 2022 sollen noch einmal 100 Gruppen folgen.

NÖ: Familienbonus für 300.000 Kinder

Auf Bundesebene betont Ebner den Familienbonus. Bezogen wird der für mehr als 300.000 Kinder in Niederösterreich. "Das ist eine Steuerentlastung von bis zu 1.500 Euro", betont der ÖVP-Landesgeschäftsführer.

Durch die Coronakrise waren die Familien besonders gefordert. Zu meistern hatten sie einen Spagat zwischen Kinderbetreuung, Homeoffice oder "normalem" Job und obendrei vielleicht noch die Unterstützung von älteren Angehörigen oder Nachbarn. "Aufgrund der Krise wurden deshalb weitere Maßnahmen gesetzt", meint Ebner. Als Beispiele nennt er die Einmalzahlung für Familien in Höhe von 360 Euro, den 30 Millionen schweren Familien-Krisenfonds und den auf 60 Millionen Euro aufgestockten Familienhärtefonds.

Dreiwöchige Pause gestrichen: Heuer keine Ferien in vielen Kindergärten

Für Eltern, die ihren Urlaub schon während des Lockdowns aufgebraucht haben, wird die dreiwöchige Pause in den Kindergärten außerdem heuer gestrichen, um ihnen die schulfreie Zeit im Sommer zu erleichtern. "Das Land unterstützt die Gemeinden dabei mit 4,5 Millionen Euro", meint Landtagsabgeordnete Doris Schmidl. Für 3.423 Schüler geht es heuer erstmals auch während der Ferien in die Klasse. So viele sind aktuell für die Sommerschule angemeldet. "Das sind 62 Prozent der angesprochenen Zielgruppe", erklärte Natinalratsabgeordnete Irene Neumann-Hartberger. Die Sommerschule wird in Niederösterreich an 90 Standorten angeboten. Kinder können dort Versäumtes nachholen und vor allem ihre Deutsch-Kenntnisse aufbessern.

Vergünstigungen für Freizeit-Aktivitäten

Für alle, die nach der Arbeit oder Sommerschule, am Wochenende oder im Urlaub noch Ausflüge machen möchten, hebt Schmidl den NÖ-Familienpass hervor. Den besitzen aktuell 202.000 Niederösterreicher. "Damit können mehr als 700 Vergünstigungen für die Freizeitgestaltung in Anspruch genommen werden", betont die ÖVP-Politikerin.

Spiel-Spaß mit der Kinderwelt NÖ fällt heuer aus

Ein Ersatz könnten diese Ausflüge auch für Feste sein, die heuer aufgrund der Pandemie zu weiten Teilen abgeblasen werden müssen. „Während unserer Sommersaison von März bis Oktober haben wir als Kinderwelt NÖ normalerweise 250 Veranstaltungen im ganzen Land. Unser Hauptgeschäft bildet dabei die Kinderbetreuung im Rahmen von Festen und Feiern, um bei den jüngeren Besuchern keine Langeweile aufkommen zu lassen. Diese Einsätze fehlen bis in den Herbst hinein nicht nur der Kinderwelt, sondern in erster Linie fehlen sie den 20.000 Kindern die durch uns in einem normalen Jahr betreut werden würden“, betont der Landesobmann der Kinderwelt NÖ, Markus Krempl-Spörk.