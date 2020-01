Am Silvesterabend bekam sie den Anruf. Sieben Tage später ist Ulrike Lunacek, frühere grüne Europa-Abgeordnete und EU-Parlaments-Vizepräsidentin, Österreichs neue Staatssekretärin, zuständig künftig für Kunst und Kultur im Vizekanzleramt von Werner Kogler.

"Der Anruf von Werner Kogler am Silvesterabend war doch sehr überraschend", so die in Krems geborene und in Gföhl und Amstetten aufgewachsene Politikerin - "vor allem, wegen des für mich im politischen Leben (im Gegensatz zum privaten) neuen Themas." Sie habe sich aber über das Vertrauen des Vizekanzlers gefreut - und "nach knapp dreistündigem Überlegen zugesagt".

Kunst und Kultur sei für die ausgebildete Dolmetscherin "ein essenzieller Teil der Gesellschaft" und begleite sie seit ihrer Jugend. Gesellschaftspolitisch sei "die Freiheit von Kunst und Kultur ein Gradmesser für die Freiheit in einer Gesellschaft", so Ulrike Lunacek, für die Niederösterreich noch immer das Bundesland, das ihr, neben Wien, wo sie lebt, "am vertrautesten ist".