Angst vor positivem Corona-Test plagt Maturanten

Werbung

Angst, dass der Test positiv ausfallen könnte, herrscht bei der Matura normalerweise selten. Für einige der 7.400 Maturantinnen und Maturanten hat der Prüfungsreigen heute aber damit begonnen. Dass die Jugendlichen vor jedem Prüfungstag einen Corona-Test vorweisen müssen, sorgt für Verunsicherung bei den Jugendlichen und Kritik der Landesschülervertretung.

"Viele haben Angst, positiv zu sein und die Matura nicht schreiben zu können. Gerade wenn man symptomlos ist und der Test vielleicht falsch positiv ist", sagt AHS-Landesschülervertreter Michael Stadlmann nach dem Matura-Auftakt am Montag. Dass die Tests verpflichtend sind, während sonst kaum noch irgendwo Corona-Checks benötigt werden, kritisiert die Landesschülervertretung. Das erzeuge zusätzlichen Druck. Auch Direktoren-Vertreterin Isabella Zins nimmt aufgrund der Antigentests "Anspannung" wahr.

Was die Inhalte der Prüfung betrifft, fallen die Reaktionen nach dem Matura-Auftakt in Niederösterreich durchwachsen aus. Begonnen hat die Reifeprüfung heute für einige der 7.400 niederösterreichischen Maturantinnen und Maturanten mit Latein, Griechisch, Statistik oder Rechnungswesen. Der AHS-Landesschulsprecher kann heute noch nicht aus eigener Erfahrung berichten. Für ihn startet der Prüfungsreigen wie für viele andere erst morgen mit Mathematik. Seine Kolleginnen und Kollegen haben die Prüfung aber als "eher anspruchsvoll" beschrieben. „Es war keine Corona-Matura“, berichtet er von den Erfahrungen mit Latein. Auch Statistik und Rechnungswesen, die in den BHS auf dem Programm standen, seien eher anspruchsvoll gewesen.

Noch größer ist die Aufregung vor dem morgigen Prüfungstag. Da steht Mathematik auf dem Programm. "Das ist die größte Hürde und viele sind sehr nervös. Dann wird es aber entspannter mit Deutsch und Englisch", sagt Stadlmann.

Direktoren-Vertreterin erwartet reibungslosen Ablauf

Direktoren-Vertreterin Zins hat den Matura-Auftakt - abgesehen von der Aufregung aufgrund der Covid-Tests - als ruhig wahrgenommen. Sie erwartet einen reibungslosen Ablauf im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Die Jugendlichen schätzt sie als gut vorbereitet ein und betont noch einmal, dass es positiv sei, dass erstmals seit dem Corona-Ausbruch heuer auch die mündliche Matura wieder verpflichtend zu absolvieren ist. Dadurch werde das Selbstvertrauen der Jugendlichen gestärkt.