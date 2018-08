Es sei die nächste und die letzte Konsequenz – Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf schließt nicht mehr aus, dass die 15 Wölfe, die derzeit im Waldviertel heimisch sind, teilweise bald zum Abschuss freigegeben werden. Seit 20. Juli wurden in Niederösterreich 31 Schafe gerissen. Und das in – auch laut Wolfsmanagement vorbildlichen – umzäunten Gebieten. „Die Bauern legten den Sicherheitsgurt an. Der Wolf hat sich daran nicht gestört“, beschreibt Pernkopf.

Wenn Verkrämungsmaßnahmen nicht wirken, soll scharf geschossen werden

Für ihn scheint klar, dass die Wölfe die Scheu vor dem Menschen längst abgelegt haben. Derzeit wird versucht, dem Raubtier mittels Gummigeschoßen – „Verkrämungsmaßennahmen“ – wieder Respekt einzuflößen. Die Chancen auf Erfolg kann Prof. Walter Arnold, Leiter des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie, nicht einschätzen: „Es gibt kaum Erfahrungen damit.“

Wolf für Experten nicht mehr vom Aussterben bedroht

Was Arnold aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass der Wolf in Mitteleuropa zwar nach wie vor als streng geschützte Tierart gilt, aber längst nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Ganz im Gegenteil, der Wolf verbreitet sich mit exponentiellem Wachstum, jährlich um 30 Prozent.

Arnold erklärt: „Die Rückkehr des Wolfes wird dadurch begünstigt, dass es so viel Wild gibt, wie nie zuvor.“ Eine „freie“ Rückkehr des Raubtiers hält Arnold für „nicht zukunftsfähig“.

Studie: Angst vor dem Wolf wächst

Untermauert wird Pernkopfs Sichtweise durch eine Studie. Zwar sieht eine Mehrzahl der rund 1.000 Befragten die Rückkehr des Wolfes oberflächlich betrachtet positiv, geht’s aber ins Detail, dann ändert sich das. Motivforscherin Sophie Karmasin führte die Studie durch: „Ein Drittel der Befragten hat Angst davor in den Wald zu gehen.“

Für Pernkopf scheint klar: „Die Begeisterung für den Wolf steigt mit der Entfernung. Wir lassen und aber nichts von den klimatisierten Wiener Büros vorschreiben.“ Pernkopf will die EU auffordern, die Schutzmaßnahmen für den Wolf neu zu bewerten. In anderen europäischen Ländern sei das bereits passiert. „In der Slowakei, in Schweden, in Frankreich und in Deutschland sind Entnahmen bereits wieder erlaubt. Das wäre also kein Alleingang von uns“, will Pernkopf die Sicherheit der Menschen weiter gewährleisten.

Sicherheit der Menschen? Walter Arnold hält fest, dass Wölfe im Regelfall für Menschen ungefährlich seien. „Der Wolf ist aber ein Raubtier und auszuschließen ist gar nichts.“ Pernkopf will es jedenfalls nicht soweit kommen lassen, bis Menschen gefährdet werden und will den Wolf zum Abschuss freigeben, sollte der weiter seine Scheu verlieren: „So ist es auch im Wolfsmanagement vorgesehen.“ Wann? „Das kann in fünf Jahren sein oder aber auch nächste Woche.“