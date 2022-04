Von der Ukraine nach Niederösterreich: Angekommen in Sicherheit

Werbung

„Herzlich willkommen“ steht in bunten Buchstaben beim Eingang des Ankunftszentrums in St. Pölten. Daneben hängen Infos in ukrainischer Sprache. Aktuell sind in den Zimmern der Caritas-Einrichtung 30 Geflüchtete untergebracht. Sie werden vom Bund hierher vermittelt, bevor es weiter in ein längerfristiges Quartier geht.

Viele können die Realität noch gar nicht fassen

Zwei weitere Ankunftszentren, betrieben vom Roten Kreuz, gibt es in Wiener Neustadt. Dazu kommt noch eines in Schwechat. Alle zusammen bieten 400 Plätze. Insgesamt sind bislang 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer nach NÖ gekommen – etwa fünf Mal so viele sind es insgesamt in Österreich.

6.500 wurden bereits in die Grundversorgung aufgenommen. 1.700 Kinder besuchen schon eine niederösterreichische Schule, 250 einen Kindergarten. In den vergangenen Tagen sind die Neuankünfte weniger geworden. Die Versorgungskapazitäten reichen aktuell aus, meint Peter Anerinhof vom Land NÖ.

Viele der Menschen, die es auf ihrer Flucht bis nach Österreich schaffen, gehören der ukrainischen Mittelschicht an, erzählt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl. Sie haben ein eigenes Auto. Dennoch mussten sie beinahe all ihre Habseligkeiten zurücklassen. Das Erlebte der vergangenen Wochen hat Spuren hinterlassen.

Caritas-Mitarbeiter Wladimir Agranat hat den Eindruck, dass viele die Realität noch gar nicht fassen können. „Manche erzählen emotionslos, dass ihre Stadt zerbombt ist oder sie nach einem Angriff ein Loch in ihrer Küche haben.“ Andere brechen plötzlich in Tränen aus.

In Gastro oder IT werden Kräfte aus Ukraine gesucht

In den Ankunftszentren werden die Personen von der Polizei registriert. Sie bleiben zwei bis drei Tage. In einem nächsten Schritt vermitteln die Mitarbeiter sie an ein längerfristiges Quartier. Neben organisierten Unterkünften haben 7.000 Privatpersonen in NÖ Räumlichkeiten eingemeldet. Was für wen passen kann, wird im Einzelfall überprüft. Die Geflüchteten melden sich dann im Ort und kümmern sich um den Mietvertrag. Mit einer Ausländerbeschäftigungsbewilligung können sie einen Job aufnehmen.

Die Ersten haben das bereits getan. 29 Personen sind beim AMS gemeldet. Dort werden die Kompetenzen erhoben und dann die nächsten Schritte geklärt, etwa ob sie einen Deutschkurs brauchen und wo sie eingesetzt werden könnten. Einige Betriebe wollen dezidiert Ukrainerinnen und Ukrainer beschäftigen. Zurzeit wurden 129 Stellen gemeldet – mehrheitlich in Gastro/Tourismus, ein kleiner Teil in IT, Mechatronik oder Landwirtschaft.

Unterstützung bekommen die Menschen – neben privat organisierter Hilfe – im Integrationszentrum St. Pölten. In St. Pölten machte am Freitag zudem erstmals der mobile Servicepoint Halt, bei dem ÖGK, AMS und Co. Geflüchtete informieren. Dolmetscher stehen dort bereit.

Schon im Ankunftszentrum merkt man, wie bemüht die Helfer sind, die Geflüchteten beim Start ihres Lebens in NÖ zu unterstützen. Auf Dauer bleiben wollen aber die wenigsten. Sie hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist – und sie zurück in ihre Heimat können.