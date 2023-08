Jugendstaatssekretärin Plakolm tourte mit junger Volkspartei durch NÖ

Jugend-Staatssektretärin und JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm besuchte kürzlich im Rahmen der Tour Niederösterreich. Am Programm standen unteranderem ein Besuch beim Jungbürgermeister Alexander Raicher in Harmannsdorf an. Dabei erfolgte ein Austausch rund um die Chancen junger Politiker im Vordergrund. Um den Digitalisierungsstandort Niederösterreich besser kennen zu lernen, erfolgte eine Führung durch das Haus der Digitalisierung und anschließend ein Besuch bei der Winzerfamilie Kolkmann in Fels am Wagram.

„Im Atomkraftwerk Zwentendorf beleuchteten wir die vergangenen aber auch die neuen Herausforderungen in der Energiepolitik. Niederösterreich hat viel zu bieten – wir freuen uns, dass wir einen kleinen Einblick in die große Vielfalt unseres Landes geben konnten“, heißt es von JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark in einer Presseaussendung.

„Mit unserer zukunftsreich-Tour sind wir als Junge Volkspartei in ganz Österreich unterwegs. Wir wollen Ideen, Wünsche und Anregungen sammeln, bei Aktionen, Gesprächsrunden und im Austausch mit Vorreiterinnen und Vorreitern. Mich freut es, dass wir auch in Niederösterreich mit unzähligen Jungen ins Gespräch kommen sowie verschiedene Projekte für ein zukunftsreiches Österreich besuchen konnten“, sagt Staatssekretärin Claudia Plakolm.

Beim Besuch in Niederösterreich wurden auch einige Jugendvereine aus dem gesamten Bundesland eingeladen, die zum Tagesabschluss gemeinsam mit ihr die aktuellen Aufgaben und Anliegen besprechen konnten.