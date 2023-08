Mit dem Kanzler per „du“: Hat die Höflichkeitsform „Sie“ ausgedient?

„Zahlst du bar oder mit Karte?“, fragte Kanzler Karl Nehammer in einem Social-Media-Video, in dem er dafür wirbt, das Bargeld in der Verfassung zu verankern. Dass er die Österreicherinnen und Österreicher darin per „du“ ansprach, überraschte viele. Doch warum eigentlich?

Die Aufregung darüber rührt daher, dass er als Politiker, der in der Machthierarchie des politischen Systems ganz oben steht, zu den Angesprochenen sprachlich eine vermeintliche Beziehung der Symmetrie und Nähe herstellt, die de facto nicht gegeben ist, erklärt sich Sprachwissenschaftler Martin Reisigl von der Universität Wien die Debatte. „Dieses sprachliche Manöver mutet populistisch anbiedernd an, weil es fälschlich soziale Nähe, Bekanntheit und Gleichheit nahelegt“, meint er. Ungewöhnlich findet er es aber nicht: Das sei typisch für populistische Politikerinnen und Politiker. Sie hätten in sozialen Medien schon vor vielen Jahren das „du“ verwendet, um vermeintliche Nähe zum „Volk“ zu simulieren, obwohl sie die Angesprochenen und Angeschriebenen gar nicht kennen.

Benimm-Experte meint: „Ab 16, 17 Jahren hat jede Person ein ‚Sie‘ verdient“

Für angebracht hält Heinz Daxegger, der Obmann der österreichischen Knigge-Gesellschaft mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling), das nicht. Der Bundeskanzler habe wohl beabsichtigt, ein gewisses Image aufzubauen, jung zu wirken, vermutet er. „Aber gerade beim Bargeld sollte man eher an die älteren Personen denken, die Zielgruppe bei diesem Thema ist 40 plus, 50 plus, und da ist ein ,du‘ unpassend“, sagt der Benimm-Experte. „Ab 16, 17 Jahren hat jede Person ein ,Sie‘ verdient“, hält Daxecker ganz grundsätzlich fest. Der Bundeskanzler habe sich mit dem „du“ an die Bürgerinnen und Bürger in der Wortwahl vergriffen, in dieser Position sollte man Personen generell siezen, findet Daxegger.

Benimm-Experte Heinz Daxegger hält vom kollektiven "du" nichts. "Ab 16, 17 Jahren hat jede Person ein 'Sie' verdient", meint er. Foto: Viktor Haunold

Doch längst nicht nur beim Kanzler-Video scheiden sich an der Höflichkeitsform in Österreich die Geister. In der Start-up-Szene und vielen Freizeitbereichen hat das „Sie“ ohnehin längst ausgedient. Nicht selten führt sie zu sprachlichen Verrenkungen, wenn man nicht weiß, wie man das Gegenüber ansprechen soll. Braucht es die Unterscheidung also überhaupt noch?

Für unwesentlich hält Reisigl die Höflichkeitsform nicht. Mit der Anrede und der Begrüßung werden soziale Beziehungen mitgestaltet, meint er. Dennoch wurde die Unterscheidung aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren unwichtiger. „Der Vormarsch des Englischen sowie die Internationalisierung von Du-Werbungen (Stichwort: Ikea) und die zunehmende Kommunikation über das Internet, in denen große soziale Nähe und enger Kontakt zwischen den Interagierenden suggeriert werden, scheinen das ‚Du‘ zu fördern und das ‚Sie‘ unwichtiger werden zu lassen“, meint der Sprachwissenschaftler. Dass sich das „Sie“ aus dem Deutschen völlig verabschieden könnte, könne er aber nicht prognostizieren. Die Entwicklung hänge von vielen unbekannten zukünftigen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Faktoren ab.

Höflichkeitsform gibt es seit dem 9. Jahrhundert

Eingeführt wurde eine Höflichkeitsform – damals allerdings noch das „Ihr“ in der zweiten Person Plural für Einzelpersonen – übrigens bereits im 9. Jahrhundert. Bis ins 16./17. Jahrhundert musste man nicht nur zwischen „du“ und „Sie“ die richtige Entscheidung treffen, da gab es noch weitere Varianten: Untergeordnete, Knechte und Kinder wurden geduzt. Seinesgleichen und Ihresgleiches wurden mit „Ihr“ angesprochen. Wollte man ultimative Höflichkeit zeigen, wurden Menschen in der dritten Person Singular angeredet, obwohl sie direkt anwesend waren. Also zum Beispiel „Hat er gut gespeist?“ Das erklärt der Wissenschafter damit, dass man es als unangebracht empfunden hätte, jemanden direkt anzusprechen. Das „Sie“ in der heutigen Form taucht erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf, weiß Reisigl.