Ein Jahr nach dem Wien-Terror: Was seitdem geschah

Am 2. November jährt sich die Wiener Terrornacht, bei der ein islamistischer Attentäter fünf Menschen tötete und 22 weitere verletzte, zum ersten Mal.

Ermordet wurde dabei ein 21-Jähriger aus Korneuburg. Lange erinnerte ein Lichtermeer in der Stadt an den jungen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln.

Spuren führen auch in eine St. Pöltner Wohnung

Andreas Wiesinger wurde beim Anschlag angeschossen. privat

Unter den Verwundeten war Andreas Wiesinger aus Laa. Der 43-Jährige saß in einem Lokal am Schwedenplatz, als sich der Täter, bewaffnet mit Sturmgewehr, Pistole und Machete, näherte. Wiesinger hörte ihn schreien, bevor ihn ein Schuss ins Knie traf.

Bis heute beschäftigt sich die Justiz mit den Hintergründen des Anschlags. Klar ist, dass der am Tatort erschossene Attentäter Unterstützung und Hilfe beim Waffenkauf hatte. Sieben „Beitragstäter“ sind in U-Haft. Ihnen drohen lange Freiheitsstrafen. Gegen andere wird ermittelt.

Die Spuren führen auch in eine St. Pöltener Wohnung, in der sich der Täter mit anderen radikalisierten Männer aufgehalten haben soll. Einer von ihnen wurde kürzlich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung am Gericht St. Pölten zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Einsatztaktisch hat man das Attentat evaluiert. „Im Einsatzbereich wurde eine neue Einsatzkomponente installiert: Die ‚Schnellen Reaktionskräfte‘ bilden eine neue Ebene zwischen den Streifendienstkräften und der Cobra“, sagt Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös, siehe auch unser Interview mit ihm:

Außerdem habe es eine Neustrukturierung der Verfassungsschutzbehörden gegeben.

Verletzte hätten sich mehr Unterstützung gewünscht

Den Opfern habe man hingegen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, findet Wiesinger. „Nach dem Anschlag waren alle mit Schuldzuweisungen beschäftigt. Niemand hat gefragt, wie es den Überlebenden geht.“ Zugestanden hätte man ihnen neben 2.000 Euro Schmerzensgeld zehn Therapiestunden. „Das ist für viele nach so einem Erlebnis zu wenig.“ Wiesinger hat einen Weg gefunden, mit dem Erlebten zurechtzukommen. Er kommt regelmäßig an den Tatort am Schwedenplatz zurück. „Ich wollte mir mein Wien nicht nehmen lassen. Denn damit hätte der Täter sein Ziel erreicht.“

Froh ist Wiesinger, dass die befürchtete Spaltung der Gesellschaft, die er als Ziel des Attentäters sieht, aus seiner Sicht nicht eingetreten sei. Konkrete Anfeindungen gegen Muslime hat auch der ehemalige Imam Rahim Kamili aus Hollabrunn nach dem Akt keine erlebt. Seine 450 Mitglieder zählende muslimische Gemeinschaft aus Türken, Albanern und Mazedoniern sei in ständigem Dialog mit Gemeinde und Kirchen, um „Themen zu besprechen“, sagt er. Was den Täter und seine Verbrechen angehe, gebe es keinen Muslim, der diesen Akt nicht verurteilt hat. „Wer im Namen des Islams so etwas macht, der gehört nicht zum Islam“, sagt Kamili.