Mikl-Leitner: "Abscheuliche Tat, die uns zutiefst erschüttert"

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen“, hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) heute, Dienstag, im Zusammenhang mit dem terroristischen Anschlag in Wien fest. Dieser sei „eine abscheuliche Tat, die uns zutiefst erschüttert und betroffen macht“, betonte die Landeshauptfrau im Anschluss an eine Lagebesprechung im NÖ Landhaus, an der etwa auch Landespolizeidirektor Franz Popp und der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll, teilnahmen.

Schnabl: "Einsatzkräften zu verdanken, dass dieser entsetzliche Anschlag nicht mehr Opfer gefordert hat"

SPÖ-NÖ-Vorsitzender Franz Schnabl betonte in einer Aussendung, dass "als aktiver Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich und ehemaliger Polizist und Generalinspektor der Bundespolizeidirektion in Wien" seine Gedanken in solchen Ausnahmesituationen stets bei den Einsatzkräften und deren Angehörigen seien. Es handle sich um "herausfordernde Stunden voller Anspannung" für die Kolleginnen und Kollegen.

Dem raschen Reagieren der Polizei und ihrer Spezialeinsatzkräfte sowie dem Bundesheer sei es "zu verdanken, dass dieser entsetzliche Terroranschlag nicht mehr Opfer gefordert hat", so Schnabl. Jetzt gelte der volle Einsatz "der Aufklärung der Hintergründe und das konsequenzlose Zur-Verantwortung-Ziehen derer, die diese Horror-Tat begangen haben".

Attacken für Landbauer "Ergebnis einer völlig falschen Toleranz"

"Die brutalen islamistischen Attacken auf unsere Bevölkerung und die Republik Österreich sind das Ergebnis einer völlig falschen Toleranz, politischer Korrektheit und grenzenloser Einwanderungspolitik", betonte FPÖ-NÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer in einer Aussendung. Neben den Gebeten für die Opfer brauche es jetzt "vor allem Taten in Form eines konsequenten Vorgehens gegen Islamisten, den politischen Islam und islamistische Terrorzellen, die sich längst in Österreich breitgemacht haben".

Landbauer forderte zudem "ein Ende der Meinungs- und Denkverbote im Umgang mit dem radikalen politischen Islam", der nicht nur "der größte Feind unserer freien demokratischen Gesellschaft" sei, sondern auch "mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden" müsse. Der niederösterreichische FPÖ-Chef: "Islamistische Vereine gehören bis in den kleinsten Hinterhof durchleuchtet, Hassprediger und IS-Sympathisanten umgehend außer Landes gebracht."

Den Einsatzkräften attestierte Landbauer, "Übermenschliches geleistet" zu haben. Das mache Mut und zeige, "dass Österreich in diesen schweren Stunden zusammensteht".

Landtagspräsident Karl Wilfing: „Werden uns in unserer Lebensführung weder beirren noch einschüchtern lassen“

Betroffen zeigt sich auch Landtagspräsident Karl Wilfing: „Der gestrige feige Anschlag in Wien brachte uns die schwärzesten Stunden seit Jahren. Ich bin tief betroffen von den Vorgängen und meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Dieser Anschlag war ein Anschlag auf unsere Freiheit und Menschlichkeit, sowie auf unsere demokratischen Werte. Terror ist weder rechtfertig - noch verhandelbar. Wir werden uns in unserer Lebensführung und unseren Wertehaltungen weder beirren noch einschüchtern lassen. Wir haben in unserer Geschichte schon viele Herausforderungen gemeistert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch diese dunklen Stunden gemeinsam meistern werden."

Sobotka: "Dürfen dem Hass nicht weichen, der unsere Gesellschaft spalten will"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betont: „Der Terroranschlag in Wien macht mich tief betroffen. Wir dürfen dem Hass nicht weichen, der unsere Gesellschaft spalten will. Es ist ein feiger Anschlag auf uns alle und auf unsere freie Gesellschaft. Aber wir werden unsere Freiheit und unsere Demokratie mit allen Mitteln verteidigen, die uns zur Verfügung stehen.“

Königsberger-Ludwig: "Meine Gedanken gehören den Opfern und deren Angehörigen"

Besonderen Dank spricht Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) allen Einsatzkräften aus, die im Zuge des Terroranschlages seit den Abendstunden unter Einsatz ihres Lebens das Leben anderer schützen. Vor allem dankt die Landesrätin auch jenen niederösterreichischen Einsatzkräften, die in den heutigen Nachtstunden nach Wien ausrückten. „Meine Gedanken gehören jetzt in diesen schweren Stunden den Opfern, deren Angehörigen und ihren Familien“, betont die zuständige Landesrätin für das Rettungswesen in Niederösterreich.