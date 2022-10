„Causa Schmid/Kurz“: So reagiert die ÖVP Niederösterreich

Werbung

Thomas Schmid Foto: APA (Archiv)

Die Aussagen von Thomas Schmid stehen wieder einmal im Mittelpunkt des innenpolitischen Geschehens in Österreich. Wie berichtet, soll der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und ÖBAG-Chef gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgepackt und sich in der Casinos-Causa selbst schwer belastet haben, um einen Kronzeugen-Status erlangen zu können.

Belastet hat er dabei laut den Protokollen der 15-tägigen Einvernahme auch niederösterreichische Politiker – allen voran den nunmehrigen Nationalratspräsidenten und früheren Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka. Auch der St. Pöltner und Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling kommt in den Protokollen vor. Die WKStA soll die Aussagen nun prüfen. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Aus der ÖVP NÖ gab es zu Schmids Aussagen bisher keine Stellungnahme. Die Landespartei ist bemüht, die bundespolitischen Skandale vor der nahenden Landtagswahl nicht ins Land zu holen, während die anderen Parteien "Spuren nach Niederösterreich" sehen. Gegenüber der NÖN verweist ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner nun auf die Aussage von Bundeskanzler Karl Nehammer. Er meinte gestern: „Wenn diese Vorwürfe stimmen, dann ist das nicht in Ordnung“ und forderte „volle Aufklärung“. Darauf bezieht sich Ebner: „Ich sehe das wie der Bundeskanzler. Aufklärung ist geboten. Keiner hat daran ein so großes Interesse wie die Volkspartei.“

Blau-gelbe Rückendeckung für Wolfgang Sobotka

Wolfgang Sobotka Foto: APA/HANS PUNZ

Thomas Schmid hatte in seiner Einvernahme auch angegeben, Wolfgang Sobotka habe in seiner damaligen Funktion als Landeshauptmann-Stellvertreter wegen Steuerprüfungen bei der "Alois-Mock-Stiftung oder beim Alois-Mock-Institut" sowie bei der "Erwin-Pröll-Stiftung" erfolgreich interveniert. Die NEOS NÖ fordern deshalb Sobotkas Rücktritt. "Die strafrechtlichen Konsequenzen dieses Verhaltens hat zwar das Gericht zu klären. Allerdings sind auch politische und moralische Grenzen überschritten worden, für die die Sobotka-ÖVP in Niederösterreich aber auch Sobotka selbst die Verantwortung tragen", sagte NEOS-Landessprecherin Indra Collini in einer Aussendung.

An einem Rücktritt führe kein Weg vorbei. Darauf angesprochen, verweist die ÖVP-Landespartei auf die eigene Aussage Sobotkas. Er wehrte sich nach Bekanntwerden gegen die Vorwürfe, sprach, wie die APA berichtete, von "Anschwärzen" und stellte Schmids Glaubwürdigkeit vor dem Hintergrund des erhofften Kronzeugen-Status' in Frage. Gegenüber dem "Kurier" erklärte Sobotka, er werde – wie auch Sebastian Kurz ankündigte – Thomas Schmid rechtlich belangen.

Die ÖVP-Landespartei schließt sich Sobotkas Aussage inhaltlich an. Auch dort stellt man Schmids Glaubwürdigkeit in Frage. Die Rede ist von Widersprüchen in den Aussagen zu den genannten Jahreszahlen und Fakten. So sei etwa das Alois-Mock-Institut erst ein Jahr alt gewesen, als es laut Schmid die Steuerprüfung geben hätte sollen.

Die FPÖ NÖ, deren früherer Bundesparteichef mit der Ibiza-Affäre den Ausschlag zur Untersuchung mutmaßlicher Korruptionsfälle gegeben hatte, kritisiert die bekannt gewordenen Vorwürfe allgemein. „Die ÖVP richtet es sich, wie sie es gerade braucht. Ein Anruf von Wolfgang Sobotka genügt offenbar, um das Finanzamt abzudrehen und eine Steuerprüfung für ÖVP-Vereine zu verhindern. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden normalen Wirtschaftstreibenden, der nicht Teil dieser ÖVP-Elite ist", kommentierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer die Gesprächsprotokolle.