Neue Einmalzahlung: Wer sich jetzt den NÖ-Wohnzuschuss abholen kann

Im Frühjahr gab es den Wohn- und Heizkostenzuschuss für rund 350.000 niederösterreichische Haushalte. Nun präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) im Rahmen ihrer zweiten Regierungsklausur eine weitere Einmalzahlung: Mit dem Wohnzuschuss wollen sie Menschen mit geringerem Einkommen in Zeiten enorm gestiegener Wohnkosten entlasten. Finanziert wird auch der aus Geld, das der Bund den Ländern zugesichert hatte, um Privatpersonen bei den Wohn- und Heizkosten zu unterstützen. Insgesamt werden 45 Millionen Euro an Steuergeldern dafür verwendet.

Der Wohnzuschuss soll ab Ende Oktober in Niederösterreich zu beantragen sein, kündigte Mikl-Leitner an. Wo und wie das möglich sein wird, ist noch offen. Der Kreis an potenziellen Anspruchsberechtigten ist jedenfalls enger gefasst als bei der ersten Einmalzahlung, dem Wohn- und Heizkostenzuschuss: Beantragen können den neu präsentierten Wohnzuschuss Ein-Personen-Haushalte mit einem Jahreseinkommen von maximal 20.000 Euro und Mehr-Personen-Haushalte mit maximal 50.000 Euro. Im Büro von Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet man mit etwa 250.000 Anspruchsberechtigten - das ist etwa ein Drittel aller NÖ-Haushalte.

Die erste Hauptwohnsitz gemeldete Person in einem Haushalt soll eine Unterstützung von 150 Euro bekommen, für jede weitere sind 50 Euro vorgesehen.

Langfristigere Maßnahmen gegen die gestiegenen Wohnkosten wurden bei der Regierungsklausur der beiden Parteien mit einem Arbeitsübereinkommen, ÖVP und FPÖ, in Maria Taferl (Bezirk Melk) noch nicht präsentiert. Die angekündigte Neugestaltung der Wohnbauförderung sei in den letzten Zügen, meinte Teschl-Hofmeister auf NÖN-Nachfrage. Bei der nächsten Sitzung des Wohnbauförderungsbeirates im November sollen bereits die neuen Kriterien angewandt werden.

Thema waren bei der Regierungsklausur zudem der Pflegescheck sowie Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Mikl-Leitner und Landbauer betonten, wie bereits bei der ersten Klausur, die „hervorragende Zusammenarbeit“.