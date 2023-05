Regierung macht Druck auf Energieversorger

In Niederösterreich mehrten sich zuletzt aus allen Parteien die Stimmen, die die EVN aufforderten, die am Großmarkt gesunkenen Energiepreise an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Die NEOS starteten dazu vergangene Woche eine Petition. Zuletzt sprach sich heute, Mittwoch, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) für das Senken der Energiepreise aus: "Ich sehe es nicht ein, dass sich die Energieversorger hinter dem Merit-Order-System verstecken", meinte er. Es brauche "leistbare Tarife für die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln und eine Entlastung für die Haushalte, die Wirtschaft und die Landwirtschaft".

Kurz darauf präsentierte die Bundesregierung nach dem ergebnislosen Lebensmittelgipfel am Montag neue Maßnahmen gegen die Teuerung. Der Hauptpunkt des Paketes ist, dass schon früher und in höherem Ausmaß Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden, wenn diese Preissenkungen nicht weitergeben. „Wenn Energieversorger nicht unmittelbar beginnen die Preise zu senken, dann werden wir sie als Republik auch dementsprechend zur Kasse bitten“, erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Ministerrat, in dem das Paket beschlossen wurde.

Argumentiert wird die Gewinnabschöpfung, die mit Anfang Juni umgesetzt sein soll, vom Regierungschef damit, dass die Großhandelspreise im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro MWh auf unter 150 Euro pro MWh gesunken seien, während die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte angestiegen sind. Diese Vorgangsweise erhitze nicht nur die Inflation, sondern auch die Gemüter, so auch seines, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Ein Teil der Gewinnabschöpfung im Energiebereich soll für Länder und Gemeinden bereitgestellt werden. Damit sollen diese zu einem Gebührenerhöhungsverzicht bewogen werden, ohne dass eine große budgetäre Belastung entsteht. Die Bundesgebühren werden weiter eingefroren.

Für mehr Transparenz soll zudem eine monatliche Rechnung mit Smart-Meter als Standard sorgen. Gestärkt werden sollen die gesetzlichen Einmeldeverpflichtungen der Energieversorger an die E-Control, um eine Verbesserung des Tarifkalkulators zu erzielen.

Handel muss öffentlich machen, wie viele Lebensmittel gespendet und wie viele vernichtet werden

Weniger weitreichende Maßnahmen wurden im Lebensmittelbereich vorgestellt. So wird die Regierung künftig regelmäßig in einem Lebensmittel-Transparenzbericht die Einkaufspreise des Lebensmittelhandels anhand definierter Lebensmittel veröffentlichen. Ferner muss der Lebensmittelhandel kundtun, welche Mengen an Lebensmittel als Sachspenden an gemeinnützige Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls offengelegt werden muss, wie viele Lebensmittel vernichtet wurden.

Sven Hergovich meint: "Die Maßnahmen ändern das Problem nicht!" Foto: WERNER JAEGER

SPÖ spricht von „Lärm um Nichts“, NEOS sehen ihre Forderungen umgesetzt

In Niederösterreich werden die angekündigten Maßnahmen unterschiedlich aufgenommen. Die SPÖ übt an der Ankündigung Kritik. „Nach einem Jahr Preisexplosion und nachdem sich mehr und mehr Menschen das Leben nicht mehr leisten können, hat die Bundesregierung aufgehört die Preise zu beobachten. Stattdessen schreibt sie jetzt Berichte. Sinnvoller ist das auch nicht: Denn am Problem ändert das nichts. Die Preise explodieren weiter“, sagt Sven Hergovich, der designierte Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich. Er betont, dass es viele Wege gebe, die Preise zu senken und nennt „Preisdeckel bis hin zu Markteingriffen“ als Beispiele.

NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini begrüßt, dass nun auch die Bundesregierung den dringenden Handlungsbedarf bei den Stromkosten erkannt hat. „Nachdem ÖVP und Grüne der Inflation über Monate zugeschaut und sie durch Gießkannen-Geldgeschenke sogar befeuert haben, ist der finanzielle Druck der Menschen und Betriebe zwischenzeitlich enorm. Es ist daher nur erfreulich, wenn der Kanzler die Punkte unserer Petition gegen den Strompreiswahnsinn unterstützt. Ich erwarte mir nun, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt, auf die Energieversorger einwirkt und dafür sorgt, dass die Preise sinken.“