FPÖ NÖ fordert noch mehr Entlastung für den Mittelstand

„Nachbesserungen in allen Bereichen des ÖVP-Pakets“ fordert FPÖ NÖ Partei- und Klubobmann Udo Landbauer bei einer Pressekonferenz am Freitag. Das Paket wurde bereits von der Landesregierung, bestehend aus ÖVP, SPÖ und FPÖ, beschlossen. Die FPÖ werde im Sonderlandtag am Montag zwar zustimmen, kritisiert jedoch trotzdem einige Punkte.

Das Anti-Teuerungspaket entlaste zwar die sozial Schwachen im Land, der Mittelstand habe laut Landbauer allerdings nicht viel davon. Dazu betont er: „Es kann nicht sein, dass der Mittelstand jedes Mal die Hauptlast trägt und alles finanziert, aber selbst auf der Strecke bleibt“. Vor allem Familien, Arbeitnehmer und Pensionisten seien einmal mehr die Verlierer.

Landbauer fordert dahingehend einen „echten“ Teuerungsausgleich in der Höhe von 500 Euro für alle Haushalte als Einmalzahlung, gedeckelt mit der Höchstbemessungsgrundlage. Außerdem schlägt er eine sogenannte „Energie-Garantie“ vor. Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner müsse sicherstellen, dass in keinem einzigen Haushalt der Strom oder das Gas abgedreht werde.

Zustimmung trotz Kritik

Zu den Zusatzanträgen der FPÖ, die sie bei der Sonderlandtagssitzung am Montag stellen werden, soll auch das von der ÖVP vorgelegte Paket laut Landbauer weiter abgeändert werden. Die FPÖ NÖ fordert bezüglich Heizkostenzuschuss, dass dieser für alle Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen gilt. Den NÖ Strompreisrabatt bezeichnete Landbauer angesichts von Preiserhöhungen bei der EVN ab September als "Augenauswischerei". Zudem vermisse man Unterstützung für Gaskunden und einen bundesweiten Preisdeckel bei Energie, Lebensmitteln und Sprit.

Landbauer betont außerdem, dass man um die Preisexplosion in den Griff zu bekommen, endlich ihre Ursachen bekämpfen müsse und nicht nur eine „Symptomtherapie“ vornehmen kann. Dazu präsentieren die Freiheitlichen einen 5-Punkte-Plan. Gefordert werden das „Ende der Russland-Sanktionen“, der „inflationstreibenden EZB-Politik“ und der „Klima-Hysterie“, sowie das Aus für alle Corona-Maßnahmen und das Ende der „zügellosen Massenzuwanderung“.