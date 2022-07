Landesregierung: Weitere Maßnahmen gegen Teuerung beschlossen

Werbung

Nur einen Tag nach der Ankündigung eines "blau-gelben Strompreisrabatts" ab Anfang September beschloss die Landesregierung heute weitere Maßnahmen gegen die Teuerung. Darin enthalten sind unter anderem eine Verdoppelung der NÖ-Pendlerhilfe, die Erhöhung der Einkommensgrenze für die Wohnbeihilfe, 150 Euro zusätzlicher Heizkostenzuschuss für sozial Bedürftige sowie 100 Euro Schulstartgeld pro Kind bzw. Jugendlichen.

„Es ist unsere Aufgabe als Politik hier ganz konkrete Maßnahmen zu setzen, damit sich die Menschen das Leben weiterhin leisten können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die in der Landesregierung einstimmig - also von ÖVP, SPÖ und FPÖ - beschlossenen Maßnahmen des „NÖ Teuerungsausgleiches“ zielen vor allem auf eine direkte finanzielle Entlastung der NÖ-Haushalte bei den Kosten für Energie und Wohnen.

„Das Leben ist in allen Bereichen teuer geworden. Es ist unsere Aufgabe als Politik, hier ganz konkrete Maßnahmen zu setzen, damit sich die Menschen das Leben weiterhin leisten können“, strich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in St. Pölten hervor.

Parteien sind sich einig

Außerdem bedankt sich die Landeshauptfrau ausdrücklich bei den Regierungsmitgliedern von SPÖ und FPÖ, welche dieses Paket mittragen. Von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) gibt es Lob für die Maßnahmen, welche „zielsicher und entlastend“ seien, allerdings nicht inflationshemmend. Mögliche Maßnahmen dagegen könnten laut Schnabl nur im Bund beschlossen werden: „Die Bundesregierung sollte sich ein Beispiel an Niederösterreich nehmen und endlich in die Gänge kommen.“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ): „Die Bundesregierung sollte sich ein Beispiel an Niederösterreich nehmen“. Foto: SPÖ NÖ

Auch Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ befürwortet die vorgestellten Maßnahmen. "Mit diesen Maßnahmen schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger im Herbst ihre Rechnungen zahlen können. Jetzt ist der Bund am Zug“, sagt Waldhäusl.

Gottfriedl Waldhäusl (FPÖ): „Mit diesen Maßnahmen schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger im Herbst ihre Rechnungen zahlen können“. Foto: Gregor Semrad

312 Millionen Euro gegen die Teuerung

Angesichts der aktuellen Teuerung und der Prognosen, dass die Inflation sogar noch anziehen werde, müsse man schnell handeln, betont Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Die Gesamtkosten für den „NÖ Teuerungsausgleich“ sind mit 312 Millionen Euro budgetiert. In Kraft treten werden die Maßnahmen ab Anfang September, beschlossen werden sie vom Landtag in einer eilig einberufenen Sondersitzung am Montag.

Bei der Pressekonferenz im NÖ Landhaus, von links nach rechts: Sozialrechtsexperte Wolfgang Mazal, Landesrat Gottfried Waldhäusl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Franz Schnabl und Landesrat Ludwig Schleritzko. Foto: NLK Pfeiffer

Die konkreten Maßnahmen im Überblick:

•NÖ Strompreisrabatt: Der Rabatt wird abhängig von der Haushaltsgröße ausbezahlt, für einen Vier-Personen-Haushalt beispielsweise sind es 415,80 Euro.

•NÖ Sonder-Heizkostenzuschuss: Für sozial bedürftige Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gibt es einmalig einen 150-Euro-Zuschuss zum Heizkostenzuschuss - also insgesamt 300 Euro.

•Erhöhung der Einkommensgrenzen bei NÖ Wohnhilfe und Wohnzuschuss: Die Einkommensgrenzen für den Wohnzuschuss bzw. die Wohnbeihilfe werden erhöht.

•NÖ Sonderförderung zur Pendlerhilfe: Die 2021 bewilligte Jahresförderung wird einmal verdoppelt und die Einkommensgrenzen werden angepasst.