Sachslehner: „Wir erleben eine Zeitenwende“

Laura Sachslehner, seit Anfang des Jahres Generalsekretärin der ÖVP, stattete Niederösterreich ihren Antrittsbesuch ab – „aufgrund der Corona-Situation später als erhofft“, wie sie im NÖN-Gespräch meint. Was die 27-Jährige zu aktuellen Themen meint, lest ihr hier:

... über die Volkspartei in Niederösterreich: „Wir haben in Niederösterreich eine unglaublich starke Volkspartei. Eine Volkspartei, die bis auf Gemeindeebene top-organisiert ist. Unser Ziel ist es, auch als Bundespartei weiterhin so erfolgreich zu bleiben.“

... über Inserate landesnaher Betriebe in einer ÖVP-Zeitung : „Das Thema ist für mich erledigt. Die Entscheidung des Parteientransparenzsenats zeigt, dass die Anzeige eingestellt wurde und an den Vorwürfen nichts dran ist.“

.... über den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss: „Wir haben von Anfang an klar gesagt, dass wir uns an der Aufklärung beteiligen und für volle Transparenz stehen. Aktuell habe ich aber den Eindruck, dass diesen Ausschuss einzelne Abgeordnete der anderen Parteien eher zur persönlichen Profilierung nutzen wollen als zur echten Aufklärung.“

... über Pakete gegen die Teuerung: „Wir nehmen in Relation zur Einwohnerzahl etwa das Zehnfache von Deutschland in die Hand, um die Teuerung abzufedern. Es gibt kaum ein anderes Land in Europa, das hier ähnlich schnell und konsequent reagiert hat. Aber natürlich müssen wir die Situation beobachten und falls notwendig nachschärfen.“

... über die Zusammenarbeit mit den Grünen: „Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es kaum zwei Parteien gibt, die inhaltlich weiter voneinander entfernt sind, als Volkspartei und Grüne. Aber die Zusammenarbeit funktioniert inhaltlich sehr gut. Wir haben schon knapp 60 Prozent des Regierungsprogrammes umgesetzt.“

.... über die Lehren aus dem Überfall Russlands auf die Ukraine: „Was in der Ukraine passiert, ist tragisch, unglaublich traurig und erschütternd. Wir erleben eine Zeitenwende, die das subjektive Sicherheitsgefühl von uns allen langfristig verändern wird. Für die Politik heißt das, dass Sicherheitsfragen mehr in den Fokus rücken müssen, beispielsweise beim Budget für das Bundesheer.“