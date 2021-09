Landesrat Waldhäusl ortet "Schächtskandal" in NÖ .

Einen "Schächtskandal in Niederösterreich" hat der für Tierschutz zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl am Dienstag geortet. Der FPÖ-Politiker kündigte per Aussendung Anzeige wegen Tierquälerei u.a. gegen einen im Bezirk Korneuburg ansässigen Betrieb an.