Fünf Stück kostenlose Corona-Selbsttests bekommen Österreicherinnen und Österreicher pro Monat in Apotheken. Bislang galt das jedoch nicht für Menschen die sich von Elga, also der elektronischen Gesundheitsakte, abgemeldet haben. Österreichweit sind das immerhin etwa 290.000 Personen. In Niederösterreich rund 60.000. Dass das Angebot für sie nicht gilt, sorgte vielerorts für Kritik.

"Jetzt gibt es endlich eine Lösung", freut sich NÖ-Patientenanwalt Gerald Bachinger über eine Information aus dem Gesundheitsministerium.

Mittels eines Formulars kann man ab Montag, 19. April, einen Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung der Anspruchsberechtigung für die Abholung der Selbsttests stellen. Das Formular gibt es dann unter www.sozialversicherung.at/covidtests. Die Bestätigung wird per Post zugesandt. Die Tests können damit in der Apotheke abgeholt werden. Pro Monat wird dann ein Feld auf der Bestätigung abgestempelt.