Apotheker-Chef Gonda steht vor der Ablöse

Der Gloggnitzer Peter Gonda kann schon die Tage zählen: Am 31. März endet seine Periode als Apothekerkammer-Präsident. Der 56-Jährige zieht sich dann aus der Standesvertretung zurück. Das steht für ihn schon fest, bevor die Kammerwahlen überhaupt zur Gänze geschlagen sind.

Grund dafür ist eine Wahl im Verband der Selbstständigen Apotheker, dem größten von drei in der Kammer vertretenen Verbänden. Dort landete Gonda nur auf dem dritten Listen-Platz. Für ihn ist deshalb klar, dass er sich der Wahl für das Präsidium der Landeskammer, die im März über die Bühne geht, nicht mehr stellt. Er rechnet damit, dass der Listen-Erste des Verbandes, der Badener Heinz Haberfeld, das Rennen macht. Gondas Vorgänger wäre dann sein Nachfolger: Haberfeld stand bereits von 2012 bis 2017 an der Spitze der NÖ-Apothekerkammer. Er betont im NÖN-Gespräch jedoch, dass die Wahl erst erfolgen muss. Auf Seite der angestellten Apotheker ist die aktuelle Vizepräsidentin, Elisabeth Biermeier, Spitzenkandidatin.

Enttäuscht über das Ergebnis in der Vorwahl zeigt sich Gonda nicht. Im Gegenteil. „Ich habe endlich wieder Zeit für meinen eigenen Betrieb“, sagt der Gloggnitzer Apotheker. Außerdem freut er sich auf mehr Freizeit – genau wie sein Ärztekammer-Pendant, Christoph Reisner, der die Funktion, wie berichtet, ebenfalls bald abgibt. Die will Gonda mit den Aktivitäten verbringen, die ihm am liebsten sind: Skifahren, Golfen, Reisen und Lesen.