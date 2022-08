Appell an Bürger NÖ Gemeinden werden zum Energiesparen aufgerufen

Foto: Nimur/shutterstock.com

V on kühleren Temperaturen in den Rathäusern bis zum Installieren von PV-Anlagen: Der Gemeindebund und der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband sowie der Städtebund sandten Rundschreiben mit Tipps an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.