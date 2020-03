6.698 Anfragen gingen bei der Arbeiterkammer Niederösterreich seit dem Inkrafttreten der Corona-Gesetze am Montag ein. Da sind vier Mal so viele wie sonst. "Da der Informationsbedarf der Mitglieder weiterhin sehr hoch ist, weitet die AK Niederösterreich ihr Beratungsangebot nun auch auf das kommende Wochenende aus“, informiert AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen ist die Hotline, 05 7171-22 000, diesen Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Gesendet werden können Fragen auch per E-Mail an beratung@aknoe.at.

Die meisten Fragen gibt es zum neuen Kurzarbeitsmodell

Die meisten Fragen haben die Arbeitnehmer aktuell über das neue Kurzarbeitsmodell. "Wie funktioniert das? Und was bekomme ich vom AMS?", wollen gerade viele Niederösterreicher wissen. An die Arbeiterkammer wenden sich außerdem viele Schwangere, die fragen, ob sie weiter arbeiten gehen müssen. Auch die Angehörigen der Risikogruppe lassen die Telefone der Arbeiterkammer-Mitarbeiter glühen. "Muss ich mich der Gefahr aussetzen und im Verkauf weiterarbeiten?", ist ebenfalls aktuell eine der häufigsten Fragen. Ebenso wollen Mitarbeiter von Kuranstalten wissen, ob sie weiter Behandlungen durchführen müssen. Wie man reagieren soll, wenn der Chef vorschlägt, das Arbeitsverhältnis vorübergehend einvernehmlich zu lösen, wird ebenfalls häufig gefragt. Auch, ob der Dienstgeber einen Arbeitnehmer zwingen kann, auf Urlaub zu gehen oder Zeitausgleich zu nehmen, beschäftigt die Niederösterreicher in der Corona-Krise.