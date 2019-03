„Es kann nicht sein, dass bei Arbeiterkammer-Wahlen demokratische Grundregeln nicht eingehalten werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt findet sich auf der Homepage der Arbeiterkammer NÖ der Hinweis, dass ab 7. März die Briefwahlunterlagen verschickt werden. Wahr ist: Bis heute wurde noch kein einziger verschickt.

Morgen, am 13. März müssen alle verschickt sein, es ist äußerst fraglich ob die SPÖ geführte Arbeiterkammer NÖ das innerhalb eines Tages bewerkstelligen kann – es geht immerhin um rund 300.000 Briefe“, übt Toni Erber vom NÖAAB Kritik an der Arbeiterkammer NÖ. „Nach der Panne beim Versand der Briefwahl-Unterlagen in Oberösterreich, wo zum Teil Briefwahlunterlagen ohne Stimmzettel verschickt wurden, muss man das derzeitige System der Arbeiterkammer-Wahl komplett in Frage stellen“, so Erber weiter.

Keinen Grund zur Aufregung sieht die Arbeiterkammer NÖ selbst. „Der Versand der Wahlkarten erfolgt am morgigen 13. März in Form einer Massensendung“, heißt es von dort. „Durch den automatisierten Versandvorgang ist der Versand binnen weniger Stunden erledigt und bereits Donnerstag/Freitag werden 98 Prozent der Wahlkarten bei den Wählerinnen und Wählern eingetroffen sein.“