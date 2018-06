Die Arbeiterkammerwahlen im kommenden Jahr werfen ihren Schatten voraus. In der niederösterreichischen Arbeiterkammer, die von Markus Wieser als Präsident geführt wird, steht nun die Zeit von 20. März bis 2. April 2019 als Wahltermin fest. Gleichzeitig wird in der ganzen Ostregion gewählt. Die Wiener AK mit der neuen Bundesarbeiterkammerpräsidentin Renate Anderle und die AK Burgenland wählen ebenfalls von 20. März bis 2. April kommenden Jahres, wie der NÖN von Seiten der Arbeiterkammer bestätigt wurde.

Ein Grund für die frühe Festlegung ist, dass bestimmte Fristenläufe eingehalten werden müssen. Die letzte Arbeiterkammerwahl fand 2014 statt. In Niederösterreich werden voraussichtlich rund 580.000 Dienstnehmer wahlberechtigt sein.

Vor der nächsten AK-Wahl 2019 kündigt sich an, dass die SPÖ-dominierten Arbeiterkammern wie jene in Niederösterreich im Wahlkampf die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung voll ins Visier nehmen werden. De facto ist die Mobilisierung mit der Befragung der AK-Mitglieder unter dem Motto „Wie soll Arbeit?“ bereits mit der Kür der neuen Bundes-AK-Chefin Anderle heuer im April angelaufen.

Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung wird der Reibebaum im Wahlkampf

Konfliktpunkte gibt es genug. Die AK-Vertreter laufen gegen die Pläne der Bundesregierung Sturm, die den 12-Stunden-Tag erlauben will. Neuen Zündstoff liefert die von ÖVP und FPÖ vereinbarte Reform der Sozialversicherung samt Fusion der neun Gebietskrankenkassen zu einer Bundesgesundheitskasse. Heftig umstritten sind auch die Forderungen roter AK-Funktionäre und Gewerkschafter nach einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit.

Rote dominieren in Niederösterreich und sechs weiteren Bundesländern

In der Arbeiterkammer gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Wahltermine. Niederösterreich, Wien und das Burgenland bilden den Abschluss des Reigens der Arbeiterkammerwahlen in Österreich. Den Auftakt machen Vorarlberg und Salzburg, wo die AK-Wahlen jeweils am 28. Jänner 2019 starten und bis 7. bzw. 8. Februar gewählt wird.

In Niederösterreich mit Markus Wieser sowie in sechs weiteren Bundesländern ist die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) jeweils die stärkste Kraft in der Arbeiterkammer. Nur in zwei Bundesländern stellen die schwarzen Arbeitnehmervertreter (Christgewerkschafter/ÖAAB) den Präsidenten, nämlich in Tirol und Vorarlberg.