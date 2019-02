5.200 Mitarbeiter kümmern sich um die Pflegeplätze in Niederösterreich. Der Arbeiterkammerwahl-Spitzenkandidat der Fraktion christlicher Gewerkschafter (NÖAAB) Josef Hager will bei ihnen punkten und ihren Anliegen Gehör verschaffen. „Ich weiß, was die Mitarbeiter in den Pflege- und Betreuungszentren leisten“, meinte der AK-Vizepräsident. Als eine Forderungen für die Arbeitnehmer präsentierte Hager die Erhöhung der steuerfreien Pensionsvorsorge von aktuell 25 Euro auf 100 Euro monatlich.

Einige Eckdaten zum Thema Pflege lieferte VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Dafür sollen angemessene Rahmenbedingungen – einerseits für die Bediensteten im Bereich der Pflege, andererseits für die pflegebedürftigen Menschen selbst – geschaffen werden. Abgehalten werden soll dazu der sogenannte Pflegedialog, an dem die Bediensteten ihre Anliegen direkt vorbringen können.

Das Thema Pflege betrifft auch hierzulande immer mehr Menschen, wie die demografische Entwicklung zeigt. Denn nicht nur das Bundesland an sich wachse, wie Teschl-Hofmeister betonte, auch der Anteil an Menschen mit über 65 Jahren steige. „Von einem Pflegenotstand kann aber nicht die Rede sein“, stellte sie klar. Um diesen Menschen einen schönen Lebensabend ermöglichen zu können, setze die Landesrätin vor allem auf mobile Pflege. „Das ist auch das, was sich der Großteil dieser Menschen wünscht“, ist sie überzeugt.