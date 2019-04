NÖN-User stimmten ab: Interesse an Wahl nicht zu gering .

Die Wahlbeteiligung bei der Arbeiterkammerwahl nahm in Niederösterreich in den letzten Jahren ab. Nur 38 Prozent nahmen an der Wahl 2019 teil. Bei einer NÖN-Umfrage waren etwa 63 Prozent der Meinung, diese Beteiligung sei nicht zu niedrig.